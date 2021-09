Le Tesla Roadster à nouveau repoussé

Ne nous mentons pas, nous la sentions venir, et il faut dire que l'on a un peu l'habitude avec Tesla et sa communication à géométrie variable, qui jongle entre des projets plus que sérieux (usine européenne, lancement du Model Y) et ce qui semble être des créations ludiques pour patron milliardaire en manque d'amusement.

En plus d'un Tesla Cybetruck dont on ne connaît pas réellement la date de lancement, ni même s'il sera réellement livrable en France et en Europe, le Roadster se retrouve à nouveau en zone de brouillard. Elon Musk a confirmé sur son compte Twitter, désormais orchestré comme une véritable agence de presse, que l'auto était repoussée à 2023.

"2021 a été une année de folles pénuries, si nous avions eu 17 modèles en préparation, aucun ne serait sorti. En partant du principe que 2022 ne sera pas une autre année compliquée, le nouveau Roadster devrait être lancé en 2023". "Devrait, donc, et pas "sera". Avis aux clients qui ont déboursé entre 43 000 et 215 000 € d'acompte, donc.

Rappelons qu'elle devait être lancée initiallement en 2020, puis finalement repoussée à 2021, 2022 et enfin 2023.