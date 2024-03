Le patron de Tesla fait une promesse délirante sur la Roadster

Où en est la Tesla Roadster ? Figurez-vous qu’Elon Musk vient justement de donner des nouvelles de sa nouvelle voiture de sport attendue initialement pour l’année 2020. Cette fois c’est sûr, elle sera présentée « avant la fin de l’année 2024 » d’après le patron de la marque et commercialisée en 2025.

Mais pour l’occasion, Elon Musk ajoute un petit détail qui paraît totalement délirant : cette nouvelle Roadster sera capable de passer de 0 à 60 mph « en moins d’une seconde », a-t-il précisé sur son réseau social Twitter (X). Ce qui correspond à un temps de 0 à 96 km/h sous la seconde. Le chiffre donne le vertige rien qu’à le lire puisque la voiture de route la plus rapide du monde à l’exercice du 0 à 100 km/h, la Rimac Nevera, a besoin de 1,81 seconde. La Tesla Roadster serait donc quasiment deux fois plus rapide et elle battrait aussi largement les Formule 1 qui ont besoin de plus de deux secondes pour accomplir cette performance !

Avec le pack « SpaceX »

Précisons que ce temps sous la seconde sera possible uniquement avec la version haut de gamme de la Roadster, équipée de son pack « SpaceX » optionnel ajoutant 10 petites fusées autour de la voiture. Oui, cette phrase aussi paraît totalement délirante ! Rappelons au passage que Tesla est coutumier de mesurer ses temps d’accélération de façon « glissée », c’est-à-dire en ne prenant pas en compte le moment de l’impulsion initiale. Ainsi dans la vraie vie, les accélérations des Tesla sont toujours légèrement moins bonnes qu’annoncé par Tesla sur le 0 à 100 km/h. Elles n’en restent pas moins vertigineuses, évidemment.