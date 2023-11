La vieille Tesla Roadster tient la cote

Commercialisée en 2008 et restée au catalogue jusqu’en 2012, la Roadster a lancé l’histoire de Tesla dans un format très différent de celui des modèles actuels de la marque. Limitée à 2 680 exemplaires, cette voiture de sport dont le châssis est emprunté à la Lotus Elise servait de galop d’essai à Tesla qui a réussi à convaincre les investisseurs grâce aux qualités du produit à l’époque.

Et comme on a déjà pu le voir ces derniers temps, la cote du Roadster reste haute sur le marché de la collection. Aux Etats-Unis, il n’est pas rare d’en trouver à plus de 100 000 dollars et les exemplaires les plus rares peuvent même tutoyer la barre des 200 000 dollars. En France, Artcurial vient de vendre aux enchères une Roadster Sport 2.5 de 2012 affichant un peu moins de 73 000 kilomètres au compteur. Le prix atteint ? 109 664€, à peine au-dessous des 120 400€ que coûtait le Roadster lors de sa dernière année de commercialisation.

Des batteries qui tiennent ?

Reste à savoir comment vieillissent les batteries d’une voiture électrique aussi ancienne, dont les cellules ne fonctionnent sans doute plus aussi bien. D’après les observations récentes d’un spécialiste américain, il est hélas possible de devoir changer tout le pack de batteries sur ce modèle mais la fiabilité sur le long terme des accumulateurs de certains modèles a plutôt de quoi étonner. Rappelons que Tesla doit lancer une toute nouvelle Roadster aux performances très impressionnantes, mais elle se fait désirer depuis 2017. Les problèmes d’industrialisation rencontrés sur le Cybertruck risquent d’ailleurs de retarder encore le projet.