La Tesla Roadster est devenue une vraie voiture de collection

C’est elle qui a lancé Tesla dans le grand bain des constructeurs automobiles. Utilisant un châssis de Lotus Elise converti à l’énergie électrique, la Roadster lancée en 2008 produisait des performances jamais vues pour une voiture électrique à l’époque. Malgré sa mise au point encore perfectible, elle a tout de suite installé Tesla comme un constructeur automobile sérieux et décidé les investisseurs à miser sur cette nouvelle marque (lui permettant de préparer le développement de ses modèles plus grand public entièrement conçus en interne).

Dans l’histoire de l’automobile, la Tesla Roadster restera donc comme un modèle ayant compté. Et force est de constater que sa valeur commence à monter dans de grosses proportions sur le marché de la collection. Il y a quelques jours, un exemplaire de 2011 (version 2.5) affichant moins de 14 000 kilomètres au compteur s’est vendu sur le site aux enchères Bring a Trailer pour la somme de 156 420 dollars. Un chiffre impressionnant quand on se rappelle que le modèle était vendu à 109 000 dollars en 2011 ! Et ce n’est pas un cas isolé puisque sur ce même site Bring a Trailer, un exemplaire de 2008 de la série spéciale Signature 100 affichant 30 000 kilomètres au compteur a atteint 212 071 dollars l’année dernière. On trouve aussi une poignée d’exemplaires beaucoup moins chers (voir image ci-dessus) mais la moitié des Tesla Roadster mises en vente sur le site ont atteint des prix au moins équivalents à la valeur neuve du modèle.

Et la batterie ?

La valeur résiduelle de cette Tesla Roadster dépend aussi de l’état de ses batteries. Il y a quelques jours, les travaux de Gruber Motor Compagny à ce sujet ont surpris puisqu’en dehors des exemplaires du Roadster 3.0 équipés de batteries différentes, l’auto semble posséder des batteries assez fiables sur le long terme d’après ces chiffres. Et si la valeur de la Roadster augmente autant, même un changement de batterie à près de 20 000€ ne paraîtrait plus si stupide au lieu de l’envoyer à la casse. Bref, la Tesla Roadster est devenue la première voiture électrique de collection contemporaine. Rappelons qu’elle doit être remplacée par un tout nouveau modèle qui se fait attendre depuis quelques années.