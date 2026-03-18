Même après 500 000 kilomètres, la batterie de sa Ford Mustang Mach-E affiche une santé de fer
Dans le monde des électriques, la durabilité de la batterie est un critère important lorsqu’il est question d’acheter un véhicule d’occasion. Dans le cas de ce SUV Ford Mustang Mach-E, l’accumulateur revendique un niveau de santé batterie de 92 % malgré ses plus de 500 000 kilomètres au compteur.
Atteindre plus de 500 000 km avec une voiture moderne bien entretenue n’a plus rien d’inédit. Cela dit, quand elle fonctionne à l’électricité, l’histoire est plus remarquable. Et pourtant, la Ford Mustang Mach-E de l’Américain David Blenkle vient de dépasser les 316 000 miles (plus de 500 000 km) avec une batterie d’origine toujours vaillante. Contrairement aux prophéties apocalyptiques des sceptiques, aucun remplacement ruineux à l’horizon : la dégradation n’atteint que 8 %. De quoi laisser encore 92 % de capacité. Oui, même après 500 000 kilomètres, le SUV branché peut encore parcourir environ 480 kilomètres sur une seule charge.
Ce cas reste isolé, mais il a de quoi mettre à mal les certitudes bien ancrées des anti-électriques. Détail amusant, Ford annonçait initialement 90 % de capacité après 160 000 km. Ici, on triple la mise sans effondrement de l’autonomie. L’usage y est pour beaucoup : David chargeait à 90 % maximum et descendait rarement sous les 20 %. Une routine presque ennuyeuse, mais visiblement efficace.
Des retours pour l’instant rassurants
Les rares études disponibles confirment la tendance : après 160 000 km, l’usure ralentit nettement. Loin de la bombe à retardement décrite par certains, les batteries de la plupart des automobiles actuelles semblent plutôt endurantes. Pas parfaites, certes, mais suffisamment robustes pour faire mentir les scénarios catastrophes les plus enthousiastes.
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