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Ford Mustang Mach-e

Même après 500 000 kilomètres, la batterie de sa Ford Mustang Mach-E affiche une santé de fer

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Adrien Raseta

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Dans le monde des électriques, la durabilité de la batterie est un critère important lorsqu’il est question d’acheter un véhicule d’occasion. Dans le cas de ce SUV Ford Mustang Mach-E, l’accumulateur revendique un niveau de santé batterie de 92 % malgré ses plus de 500 000 kilomètres au compteur.

Même après 500 000 kilomètres, la batterie de sa Ford Mustang Mach-E affiche une santé de fer

Atteindre plus de 500 000 km avec une voiture moderne bien entretenue n’a plus rien d’inédit. Cela dit, quand elle fonctionne à l’électricité, l’histoire est plus remarquable. Et pourtant, la Ford Mustang Mach-E de l’Américain David Blenkle vient de dépasser les 316 000 miles (plus de 500 000 km) avec une batterie d’origine toujours vaillante. Contrairement aux prophéties apocalyptiques des sceptiques, aucun remplacement ruineux à l’horizon : la dégradation n’atteint que 8 %. De quoi laisser encore 92 % de capacité. Oui, même après 500 000 kilomètres, le SUV branché peut encore parcourir environ 480 kilomètres sur une seule charge.

Ce cas reste isolé, mais il a de quoi mettre à mal les certitudes bien ancrées des anti-électriques. Détail amusant, Ford annonçait initialement 90 % de capacité après 160 000 km. Ici, on triple la mise sans effondrement de l’autonomie. L’usage y est pour beaucoup : David chargeait à 90 % maximum et descendait rarement sous les 20 %. Une routine presque ennuyeuse, mais visiblement efficace.

Même après 500 000 kilomètres, la batterie de sa Ford Mustang Mach-E affiche une santé de fer

Des retours pour l’instant rassurants

Les rares études disponibles confirment la tendance : après 160 000 km, l’usure ralentit nettement. Loin de la bombe à retardement décrite par certains, les batteries de la plupart des automobiles actuelles semblent plutôt endurantes. Pas parfaites, certes, mais suffisamment robustes pour faire mentir les scénarios catastrophes les plus enthousiastes.

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Avis Ford Mustang Mach-e

10,2 /20

Mustang Mach-e EXTENDED RANGE 99 KWH 351 AWD 2022 (2022)

Par Joff90 le 16/08/2022

Petit retour d'expérience avec mon Mach-E AWD grosse batterie après 3500km.Premier point, le déroulement de la commande avec Ford et son réseau, très décevant, aucune communication sur le suivi, on me dit dans un mail que si je ne suis pas content, je n'ai qu'à annuler la commande, et au final il y a eu 1 mois de retard + un blocage en concession le jour de la livraison à cause du rappel des contacteurs de batterie alors qu'une heure avant le concess m'avait fait et envoyé la carte grise.Au sujet de l'autonomie, elle est annoncée de 540km avec 100%, dans mon cas, je recharge uniquement jusqu'à 80% en chargeant à la maison avec une borne 11kw et je n'ai pas d'utilité pour mon trajet quotidien de charger a 100%. Je fais un trajet quotidien de 180km répartie sur route de montagne à 1000m + campagne (1/3), traversé de ville (1/3), et autoroute suisse à 120km/h (1/3).Malgré cet été chaud et sans utiliser la clim, impossible de dépasser les 370km d'autonomie avec 80% de charge, pourtant l'ordinateur de bord me donne une conso moyenne de 16Kwh/100km (inférieur aux données constructeur) et aussi à chaque charge, l'appli Ford me dit que je recharge 27kw/h en environ 2h30 (ce qui donnerait 15KWh/100km). Donc sur l'autonomie, rien qu'en été il y a déjà facile 100km de moins qu'annoncé.Le cout en energie pour mon cas est d'environ 4.5euro par jour/pour 180km.Les aides à la conduite, c'est une horreur, elles sont bien trop intrusives (même au réglage minimum). En roulant au régulateur avec maintiens de voies, la voiture va même jusqu'à couper des virages et lignes blanches si on ne retient pas fermement le volant. Si une voiture qui est devant vous a moins de 50m et que celle-ci tourne sans mettre de clignotant, le Mach-e affiche une alerte collision sur le tableau de bord (de même si la caméra détecte un objet trop près du bord de la route hors agglo). Dernièrement, j'ai eu alerte collision + freinage d'urgence automatique pendant une marche arrière car une voiture a été détecté a 20m. Bref, personnellement j'ai tout coupé ces trucs car je trouve que le comportement imprévisible et pas très sécurisant.Il y a vraiment que la conduite a une pédale que je trouve bien. Confort du véhicule, j'ai envie de dire quel confort ? Insonorisation, bruit d'air ou de mobilier du véhicule, pas de soucis à ce niveau. Par contre, les suspensions sont très (trop) fermes, c'est un vrai tape-cul (certainement a cause de ses 2.2tonnes???). Les sièges sont durs et pas enveloppant au niveau des lombaires, on glisse sur le siège assez facilement. J'ai gardé mon Kuga de 2018 à côté pour les longs trajets, niveau confort c'est le jour et la nuit, sur le Mach-e, je ne me vois pas faire 200km d'une traite. A cause de la batterie, le gabarit du véhicule est haut et fait soi-disant partie des SUV, mais en réalité c'est une position de conduite de berline, on est assis assez bas au final. Il y a néanmoins de la place pour les jambes (places avants comme arrières).Aspect pratique, le coffre est tout petit, pour partir en weekend a deux OK, mais à quatre pour une à deux semaines, faudra limiter les bagages. Pour les manœuvres, le champ de vision arrière est minimaliste, le recours aux caméras est souvent nécessaire.Autre point, déjà des bugs divers, cela va de la fenêtre conductrice qui ne remonte plus automatiquement, le bouton de sélection parking/neutre/marche arrière/drive qui se verrouille au démarrage (besoin d'éteindre la voiture, sortir du véhicule puis remonter dedans pour que cela marche à nouveau), connexion a android auto hasardeuse, écran noir dans le menu caméra du véhicule pendant des manœuvres... Ces bugs apparaissent aléatoirement et pas de façon répétés. La confiance sur la fiabilité... ben elle est loin d'être faite, il y a comme un sentiment que le véhicule est pas totalement terminé niveau softEn résumé, je suis plutot déçu, soit disant véhicule premium (commandé en décembre à 69000e, prix actuel de ce modèle a presque 78000e), c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est.

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