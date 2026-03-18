Même après 500 000 kilomètres, la batterie de sa Ford Mustang Mach-E affiche une santé de fer

Atteindre plus de 500 000 km avec une voiture moderne bien entretenue n’a plus rien d’inédit. Cela dit, quand elle fonctionne à l’électricité, l’histoire est plus remarquable. Et pourtant, la Ford Mustang Mach-E de l’Américain David Blenkle vient de dépasser les 316 000 miles (plus de 500 000 km) avec une batterie d’origine toujours vaillante. Contrairement aux prophéties apocalyptiques des sceptiques, aucun remplacement ruineux à l’horizon : la dégradation n’atteint que 8 %. De quoi laisser encore 92 % de capacité. Oui, même après 500 000 kilomètres, le SUV branché peut encore parcourir environ 480 kilomètres sur une seule charge.

Ce cas reste isolé, mais il a de quoi mettre à mal les certitudes bien ancrées des anti-électriques. Détail amusant, Ford annonçait initialement 90 % de capacité après 160 000 km. Ici, on triple la mise sans effondrement de l’autonomie. L’usage y est pour beaucoup : David chargeait à 90 % maximum et descendait rarement sous les 20 %. Une routine presque ennuyeuse, mais visiblement efficace.

Des retours pour l’instant rassurants

Les rares études disponibles confirment la tendance : après 160 000 km, l’usure ralentit nettement. Loin de la bombe à retardement décrite par certains, les batteries de la plupart des automobiles actuelles semblent plutôt endurantes. Pas parfaites, certes, mais suffisamment robustes pour faire mentir les scénarios catastrophes les plus enthousiastes.