Malgré les récentes déclarations apaisantes des grands acteurs du secteur pétrolier, l’évidence s’impose chaque jour à la pompe: le carburant cher est une réalité, et ce encore pour de longues semaines, voire de longs mois. En début de semaine, le prix moyen du litre de gazole, produit qui représente les deux tiers de la consommation pétrolière du pays, s’établissait à 2,0174 €, valeur inédite depuis juillet 2022. Il se voyait talonné de près par le SP98 (1,96 €), et le SP95 n’était pas très loin à 1,89 €, soit deux centimes de plus que le SP95-E10.

La baisse de la taxation du carburant (environ 50% du prix au litre) ne figurant pas parmi les priorités des pouvoirs publics, les automobilistes français n’ont d’autre choix que de se livrer à leur exercice habituel: râler en attendant que la situation s’améliore.

Mais cette situation pourrait avoir pour vertu d’accélérer la bascule d’une grande partie d’entre nous vers l’électrique. Ce mercredi matin, La Centrale (même groupe que Caradisiac) nous apprend que depuis le 28 février 2026, les recherches de véhicules électriques ont progressé de…91% ! "Les recherches ont d’abord augmenté progressivement, avant de s’accélérer fortement à partir du début du mois de mars, alors que les prix à la pompe se rapprochaient des 2 € le litre. Cette dynamique confirme que face à la hausse des prix, les Français se tournent vers des alternatives plus économiques à l’usage. Toutefois, elle s’inscrit également dans une tendance de fond : sur un an, les consultations de modèles électriques ont déjà progressé de +17 % sur La Centrale." Et Guillaume Henri-Blanchet, Directeur Général adjoint de la plate-forme, de compléter: "Face à la hausse du carburant, les Français cherchent des solutions plus économiques à l’usage, et l’électrique s’impose naturellement."

Si les voitures électriques ne représentent encore que 2,9% du parc automobile français, elles s’installent progressivement dans le paysage. Leasing social aidant, elles ont représenté 20% des ventes de voitures neuves l’an dernier, et même 28% au cumul de janvier et février 2026. Cette accélération des ventes alimentera le marché de l’occasion dans les années à venir, et contribuera à une très souhaitable baisse des prix. Celle-ci a déjà débuté à en croire La Centrale, qui dit avoir observé une baisse de 4,27% l’an dernier : "Cette baisse de prix s’explique notamment par la diversification de l’offre. Sur La Centrale, l’offre a fortement progressé, avec plus de 40 000 véhicules disponibles, soit +38 % en un an."