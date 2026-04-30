Pour l’instant, la nouvelle Volkswagen ID.Polo électrique est encore plus chère que la Renault 5
La première citadine électrique de Volkswagen ouvre déjà son carnet de commandes. Pour l’instant, elle se focalise sur les versions haut de gamme à grosses batteries. Elle pourra aller plus loin que la Renault 5 et transporter plus de choses, mais elle coûte aussi plus cher que la Française !
Le groupe Volkswagen vient de lancer deux nouvelles petites voitures électriques sur le marché : la Cupra Raval, découverte par Caradisiac il y a quelques semaines, mais aussi la Volkswagen ID.Polo qui répond enfin à la Renault 5.
L’Allemande bénéficie d’un habitacle plus spacieux que celui de sa rivale française, avec des places arrière plus généreuses ainsi qu’un coffre avantageux. Elle revendique aussi une autonomie supérieure quand on la choisit avec ses grosses batteries de 52 kWh de capacité, avec jusqu’à 453 km d’autonomie WLTP alors que la Française se limite à 416 km.
Des prix élevés, pour l’instant
Comme pour la Renault, le constructeur allemand choisit pour l’instant de n’ouvrir les commandes que des versions à grosse batterie. L’ID.Polo est ainsi disponible avec les accumulateurs de 52 kWh en finition Life, Life Edition, Style et Style Exclusive.
L’addition démarre à 35 820€ en finition Life, à 36 590€ en finition Edition, à 39 490€ en finition Style et à 39 990€ en finition Style Exclusive, cette dernière affichant une présentation extérieure (et intérieure) à la pointe de l’équipement. Inversement, l’ID.Polo de base paraît beaucoup plus « timide » que sa rivale française visuellement. Comme la Polo thermique par rapport à la Clio, en quelque sorte !
Notez que la R5, elle, demande 31 990€ en finition Evolution avec les grosses batteries, 33 990€ en finition Techno ou 35 490€ en finition Iconic Cinq. L’Allemande est donc encore plus chère que la Française…
Bientôt à 24 990€
Volkswagen France précise heureusement que l’ID.Polo sera disponible « bientôt » en finition Trend avec les batteries de 37 kWh au prix de base de 24 995€, soit le même prix que la Renault 5 Five (24 990€) à petites batteries de 40 kWh.
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