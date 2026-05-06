On comprend mieux pourquoi Volkswagen a osé des prix aussi élevés sur sa nouvelle ID.Polo électrique

35 820€. Voilà le prix de base affiché actuellement par Volkswagen sur l’ID.Polo, sa première citadine électrique qui répond enfin à la Renault 5 dans cette catégorie devenue importante sur le marché européen.

Autant dire que ce chiffre, extrêmement élevé en attendant l’arrivée de la future déclinaison à petites batteries en finition « Trend » annoncée à 24 995€, rend l’auto quasiment inaccessible. L’addition peut même grimper jusqu’à 39 990€ dans la finition haut de gamme Style Exclusive. 40 000€ pour une citadine !

Heureusement, Volkswagen France applique déjà des remises

Volkswagen espère tout de même vendre cette nouvelle ID.Polo et pour cela, le constructeur avait prévu des remises conséquentes. Alors que le carnet de commandes vient à peine d’ouvrir, la marque affiche déjà 3 200€ de remise sur l’ID.Polo Life Edition normalement affichée à 36 590€ prix catalogue.

De quoi la placer à 33 390€, c’est-à-dire légèrement en-dessous d’une Renault 5 à grosses batteries en finition Techno cœur de gamme (33 990€) avec un bon niveau d’équipement de série (climatisation automatique bi-zone, caméra de recul, ADAS niveau 2, jantes en alliage de 17 pouces…).

Sous les 30 000€ bonus déduit

En déduisant le bonus (prime coup de pouce CEE), l’addition de l’ID.Polo passe ainsi sous les 30 000€ (29 940€ pour ceux qui ont droit à la prime la plus faible). Pour une citadine électrique à la fois spacieuse, bien équipée et promettant une autonomie maximale WLTP de 453 kilomètres, l’addition devient tout de suite plus « acceptable » même si ces autos dépendent encore beaucoup des aides fiscales pour convaincre.

A titre de comparaison, une Polo en finition Life avec le moteur de 95 chevaux à boîte manuelle coûte 25 460€ avant remises.