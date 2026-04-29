Volkswagen ID.Polo : la principale rivale de la Renault 5, c'est elle !

En effet, quand Volkswagen s’est lancée dans la conception de ses premiers modèles électriques, le constructeur de Wolfsburg avait décidé de faire table rase du passé. Les véhicules zéro émission devaient ne pas ressembler aux thermiques et posséder une dénomination inédite. C’est ainsi que sont nés les ID.3, ID.4 et consorts. Problème : cette politique n’a pas été suivie par les clients de la marque. Les ventes n’ont jamais vraiment décollé et les critiques ont été nombreuses.

Arrivé à la tête du géant allemand en 2022, Thomas Schäfer a mis fin à la récréation et a décidé de faire marche arrière. Ainsi, les nouveaux modèles électriques vont s’appuyer sur le passé de la marque. Et le premier modèle de cette nouvelle ère est l’ID. Polo.

Volkswagen met en avant son passé

Cette nouvelle philosophie se retrouve directement dans l’appellation. On arrête les noms avec les chiffres. On conserve les deux lettres ID pour marquer l’électrification et on y accole une dénomination bien connue. Avec l’ID. Polo, le client sait immédiatement à quoi il a affaire. Pas de surprise, il s’agit d’une citadine comme pouvaient l’être les anciennes, un modèle qui s’est écoulé depuis ses débuts à plus de 20 millions d’exemplaires.

L’autre axe, c’est le design et dans ce cas-là également, pas de doute, il y a désormais une filiation évidente avec le passé. Cela passe tout d’abord par des lignes certes modernes, mais reconnaissable avec notamment un large bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de la calandre, qui rejoint les projecteurs, qui adoptent une signature lumineuse inédite. Le logo est bien évidemment rétroéclairé comme c’est la mode actuellement. De profil, le lien avec les anciens modèles est aussi évident, en particulier au niveau du montant arrière où on retrouve une forme classique de la marque allemande. Impossible de ne pas y avoir des ressemblances avec la Golf. L’arrière est plus moderne avec des feux rectangulaires très stylisés rejoints par un bandeau lumineux.

Une présentation classique, mais des détails sympas

À l’intérieur, on découvre une planche de bord très plaisante. Face au conducteur, une instrumentation numérique de 10 pouces sans casquette – comme sur le dernier T-Roc-.

Elle côtoie un écran multimédia de 13 pouces, qui regroupe la majorité des commandes, dont notamment celles de climatisation, mais attention, Volkswagen a retenu les leçons du passé et a réintroduit des commandes physiques, ce qui améliore nettement l’ergonomie. Même évolution également du côté du volant où les boutons à retour haptique si décriés sont remplacés par des plus classiques. Pour le reste, l’ambiance est agréable, notamment avec des teintes claires de notre modèle d’exposition. À noter le petit clin d’œil très cool au passé avec la possibilité d’avoir des affichages rétro au niveau de l’instrumentation ou de l’écran multimédia.

Bon point également concernant le bandeau en plastique, façon bakélite. Enfin, Volkswagen soigne ainsi un peu plus la qualité des matériaux avec du tissu sur la partie supérieure de la planche de bord.

Parallèlement à cela, il y a beaucoup de rangements, en particulier au niveau de la console centrale, que ce soit sur la partie inférieure ou supérieure, avec une petite astuce pour loger son téléphone. Par ailleurs, après avoir inauguré sur le T-Roc de nouvelles poignées de portes, Volkswagen les améliore déjà en les dotant d’une surface plus accrocheuse.

L’ID Polo est petite, mais propose une belle habitabilité et un coffre géant !

L’ID Polo mesure 4,05 m, c’est 13 cm de plus que la Renault R5 E-Tech et cette différence est flagrante en matière d’habitabilité arrière. En effet, malgré des dimensions idéales pour la ville, la citadine de Volkswagen propose une excellente habitabilité arrière, quelles que soient les cotes. Elle est largement supérieure à celle de la Renault 5 où l’espace aux jambes est compté. Deux adultes pourront prendre place aisément et même la place centrale est utilisable en raison du plancher plat.

L’ID Polo fait encore plus fort en matière de capacité de chargement puisqu’elle propose un coffre avec une contenance de 435 litres. Oui, vous avez bien lu, c’est 85 litres de plus qu’une Polo thermique. Pour réaliser cette prouesse, Volkswagen a installé un sous coffre géant à la manière de la Gigabox sur le Ford Puma Gen-e. Bien vu. Avec cette ID. Polo, Volkswagen perpétue la tradition de concevoir des voitures à l’excellent rapport gabarit extérieur et volume intérieur. C’était bien évidemment le cas des Golf ou des Polo bien sûr.

Jusqu’à 455 km d’autonomie

Cette ID. Polo sera commercialisée avec trois motorisations : 115 ch, 135 et 210 ch. Arrivera plus tard une version GTi. Deux batteries seront disponibles. Les versions 115 et 135 ch seront associées à une batterie LFP de 37 kWh pour une autonomie de 329 km. Les déclinaisons les plus puissantes disposeront pour leur part d’une batterie NMC de 52 kWh pour une autonomie de 455 km, ce qui est nettement mieux que la Renault 5 E-Tech. Les capacités de recharge varient suivant la chimie des batteries. Ainsi, dans le premier cas, il faudra compter sur une recharge de 90 kW, de quoi passer de 10 à 80% de la batterie en 27 min. La batterie NMC accepte pour sa part des puissances de 105 kW, qui permettent de récupérer de 10 à 80% en 24 min.

Mais attention, ne croyez pas pour autant que l’arrivée de cette ID.Polo signifie la fin de la Polo thermique, bien au contraire, car celle-ci va continuer à exister.

Alors oui, peut-être cette ID Polo n’a pas le côté waouh de la Renault R5, mais elle apparait comme une concurrente particulièrement dangereuse en raison de son design sympathique, de ses aspects pratiques particulièrement généreux, de ses puissances et autonomies importantes pour une citadine électrique, mais aussi de son prix qui devrait débuter sous les 25 000 €. La Renault 5 n’a qu’à bien se tenir.