Avec son ID.Polo, Volkswagen va attaquer la Renault R5

Apparue pour la première fois sous la forme du concept ID.2all, la nouvelle citadine électrique de Volkswagen ne portera pas le nom d'ID.2. C'est une certitude aujourd'hui, car le constructeur allemand vient d'annoncer qu'elle porterait le nom d'ID.Polo. Une nouvelle dénomination, qui confirme le changement de cap de la marque de Wolfsburg en la matière. VW s'appuie désormais sur son passé pour construire son futur.

Ainsi, le style avait déjà un premier indice. Fini le design à part de la gamme électrique, à l'image des ID.3, ID.4 et ID.5, qui n'ont pas connu le succès escompté. Désormais, les futurs modèles zéro émission vont ressembler aux modèles thermiques.

Ainsi, même si les lignes de ce futur modèle restent encore camouflées sous bons nombreux d'autocollants, on se rend bien compte qu'elle est proche de l'actuelle Polo. Les différences semblent porter sur les faces avant et arrière spécifiques avec des projecteurs et feux reliés par un bandeau et des logos lumineux. Le concept présenté ici semble très proche du modèle définitif. Seules les ailes arrière proéminentes interrogent.

Cette future citadine partagera sa plateforme MEB+ appelée auparavant MEB Entry. Elle se retrouvera sur d'autres modèles du groupe comme la Cupra Raval, le Skoda Epic ou le futur ID. Cross. La citadine sera animée par deux capacités de batterie et trois puissances moteur. On peut toutefois prédire que l'autonomie maximale devrait se situer aux environs des 400 km. Beaucoup d'informations sont encore inconnues, mais Volkswagen annonce d'ores et déjà certains équipements comme le régulateur de vitesse de dernière génération, l'aide au stationnement avec mémoire et la caméra 360°.

En 2026, cette ID.Polo aura face à elle comme principale rivale, la Renault R5.

Et bientôt une concurrente pour l'Alpine A 290

Volkswagen n'a pas entretenu le suspense, il y aura bel et bien une ID. Polo GTI. Fort de son look musclé, elle sera animée par un moteur développant 226 ch. De quoi venir taquiner les Alpine A290 et Lancia Ypsilon HF.

L'instant Caradisiac : un changement de cap bienvenu

Parfois les constructeurs se trompent. Malgré cela, certains persistent, quitte à aller dans le mur. Volkswagen a compris ces égarements concernant sa politique électrique et à décider de revenir à des fondamentaux en s'appuyant sur des noms connus et reconnus, mais aussi sur des styles plus conservateurs.