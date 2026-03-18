Jusqu’à présent, la remise en état des véhicules de retour de bail était confiée à plusieurs prestataires sans standard unique de remise en état. De fait, le véhicule d’occasion d’entreprise de seconde souffrait d’une image « qualitative » hétérogène.

En intégrant la « Renew Factory » de Renault à Flins, Ayvens industrialise la confiance. Ici, chaque véhicule suit un flux bénéficiant des mêmes standards de contrôle qu’une sortie de chaîne de montage.

Le standard industriel pour gagner la confiance client

Cette approche permet de lever le dernier verrou psychologique des gestionnaires de parcs concernant la fiabilité des véhicules remis en État.

Chaque modèle Ayvens destiné à la relocation passera par l’usine de Renault Flins pour sa remise en état (batteries comprises) quelle que soit la marque du véhicule. De quoi permettre au VEO de devenir un « produit industriel certifié ».

Dès son arrivée, la voiture passe un check-up complet. Mécanique, carrosserie ou encore électronique sont passées au crible. Le SOH (State of Health) des batteries est également contrôlé afin de mesurer la capacité de stockage restante. Si un module est fatigué, il est extrait et remplacé sur place par les experts de GAIA (filiale de Renault).

Assurer le développement du marché « Re-Lease »

De quoi permettre au loueur de lever les doutes sur la qualité des voitures remanufacturées et maîtriser les risques de déflation liés à la valeur résiduelle du véhicule. Autant d’éléments nécessaires au développement du marché du « Re-Lease » auprès des entreprises, mais aussi des particuliers.

Les clients bénéficient d’un accès rapide (15 jours d’attente contre 4 à 6 mois pour un modèle neuf) à une voiture à un tarif 30 % inférieur à son équivalent neuf. Pour le loueur, c’est la garantie de conserver plus longtemps en parc un actif véhicule en bon état, donc plus durable. Et c'est le genre de démarche qui ne peut que contribuer à dynamiser le marché de l'électrique d'occasion, encore très minoritaire.