Le Renault Scénic électrique arrive en occasion et ses prix ont de quoi faire réfléchir

Habituellement, cette rubrique « elle arrive en occasion » traite de véhicules récents dont la disponibilité en seconde main devient, disons confortable. Pour notre modèle du jour, c’est un peu différent. Sorti en 2024, il lui aura fallu davantage de temps pour s’installer, à cause de sa propulsion électrique.

Pour cette dernière génération, Renault n’a conservé que le nom de son ancien monospace à succès. La notion même de monospace disparaît au profit de celle d’un SUV et le thermique n’a plus le droit de cité. Puisque l’architecture monocorps ne séduit plus et que le marché tend (doucement) vers l’électricité, Renault n’y va pas par quatre chemins.

La marque part donc d’une feuille blanche même si de nombreux éléments sont déjà connus dans la Mégane électrique (moteur, planche de bord…). Il mesure 4,47 m de long (soit 27 cm de plus que la berline) et ne souhaite pas trop prendre de la hauteur (1,57 m), mais s’octroie un bel empattement de 2,78 m afin d’offrir de l’aisance à ses occupants. Le coffre n’est pas en reste avec 545 litres, malgré un seuil de chargement trop haut.

Si la relative faible hauteur permet d’économiser de l’énergie, cela lui interdit de proposer une banquette coulissante. D’ailleurs, ne cherchez pas non plus les trappes dans le plancher, qui sont passées à la trappe. Au niveau modularité, il ne fait pas mieux qu’un break.

En revanche, le système d’infodivertissement Open R fonctionnant avec Google est un bonheur à utiliser. Rapide et performant, il facilite vraiment votre quotidien.

Que cache techniquement ce Scénic ? Deux électromoteurs sont disponibles lors de son lancement : 170 et 220 ch. Plus important, il propose également deux accumulateurs, de respectivement 60 et 87 kWh, lui autorisant un rayon d’action de 430 et 625 km. Dans le cadre d’une utilisation familiale, la deuxième option est clairement à privilégier. À noter par ailleurs que lorsqu’un Peugeot E-3008 tutoie les 2 100 kg, le Renault se limite à moins de 1 900 kg. Côté recharge, il ne fait pas de miracle en acceptant jusqu’à 22 kW en courant alternatif, 130 kW en courant continu pour la petite batterie et 150 kW pour la grande.

Les filières d’approvisionnement

Malgré sa jeunesse toute relative, le Scénic est encore une affaire de professionnel. Il a surtout convaincu les flottes d’entreprises et les adeptes du leasing (LOA ou LLD). Les particuliers à s’en séparer se font plutôt rares.

Les annonces sont accessibles en ligne sur les sites marchands tels que le bon coin et La Centrale. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, près de 350 Scénic sont en vente sur ce dernier. À noter également une offre similaire sur le site de Renault, Renew.