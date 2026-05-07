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Renault Scenic 5

Le Renault Scénic électrique arrive en occasion et ses prix ont de quoi faire réfléchir

Dans Guide fiabilité / Budget

Julien Bertaux

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4. Première tendance fiabilité et bilan du Renault Scénic électrique en occasion

 

Le Renault Scénic électrique arrive en occasion et ses prix ont de quoi faire réfléchir

Si le Scénic n’est plus un modèle très récent, le parc roulant est assez mince, ce qui nous empêche de réaliser ici un bilan sur sa fiabilité. Néanmoins, cette voiture semble bien née puisqu’à ce jour aucun gros problème n’est recensé. On note quelques faiblesses du système d’infodivertissement, comme la plupart des modèles aujourd’hui, mais rien d’alarmant.

Bilan : un Scénic à acheter, mais à conserver

Celle qui a été élue « Voiture de l’année 2024 » pourrait être celle de l’année 2026 en occasion. Sans aller jusque-là, le Scénic présente des qualités indéniables : confort, bel équipement, intérieur spacieux… Toutefois des recharges plus rapides et une consommation d’énergie moins élevée seraient appréciables. Avec une décote frôlant les 30 %, il y a de quoi y réfléchir à deux fois, mais un paramètre et une question sont à prendre en compte. Une version restylée est en approche, ce qui fera chuter les prix lors de sa sortie. Enfin, le Scénic continuera-t-il à perdre autant de valeur sachant que l’électrique est de plus en plus scruté par les acheteurs ?

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