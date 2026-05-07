Sur le papier, l’offre est assez intéressante avec plusieurs moteurs et batteries, de même que pour les finitions. Dans les faits, il ne faut pas faire le difficile.

La chaîne de traction de base (moteur de 170 ch et batterie de 60 kWh) a clairement été boudée puisque l’autre version a été choisie par plus de 97 % de la clientèle.

En toute logique, la finition d’entrée de gamme Evolution a suivi le même chemin. Pourtant, elle est richement équipée avec notamment la pompe à chaleur, la climatisation automatique bizone, les jantes alliage 19 pouces, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le système multimédia Open R avec écran central de 9 pouces, le combiné d’instrumentation de 12 pouces, les quatre vitres électriques et l’alerte de franchissement de lignes.

Le deuxième niveau Techno fait l’unanimité en obtenant 98 % des suffrages. Il bénéficie en complément du hayon arrière motorisé, du choix des modes de conduite « multi-sense », des vitres arrière surteintées, du chargeur de smartphone par induction, de l’écran central de 12 pouces avec Open R link, de la navigation, des services Google et du planificateur de trajet.

À cette finition, peut s’ajouter l’option Esprit Alpine (26 % de l’offre) avec en plus une sellerie spécifique, des sièges avant et volant chauffants, des jantes 20 de pouces et des éléments de design intérieurs et extérieurs spécifiques.

En plus de l’Esprit Alpine, il y a la possibilité d’opter pour l’option Iconic (15 % des annonces), toujours sur la base Techno. Par rapport à cette dernière, vous profitez des équipements tels que les sièges avant et le volant chauffants, le siège conducteur électrique et massant, le Solarbay, le système hifi Harman Kardon, la caméra 360° et l’intégralité des aides à la conduite.

Plutôt original dans ses lignes, le Scénic est très conformiste dans le choix des couleurs. Le noir est le plus répandu (45 %), suivi du gris (25 %), du blanc (15 %), du bleu (10 %) et du rouge (5 %).