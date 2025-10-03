Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Scenic 5

Essai

Renault Scenic Grande Autonomie, nos mesures

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

Les autonomies, les consommations et les puissances de recharge revendiquées par les constructeurs sont uniformisées à travers le protocole WLTP. Ces valeurs sont souvent différentes de celles observées dans la réalité. Caradisiac vous propose ses propres mesures réalisées en conditions réelles. A l’essai aujourd’hui, le Renault Scenic Grande Autonomie.

Renault Scenic Grande Autonomie, nos mesures

Note

des propriétaires

Depuis le début de l’année 2025, le Scenic s’est installé dans le top 5 des meilleures ventes de VE en France. Deux batteries sont proposées. L’entrée de gamme, baptisée « Autonomie Confort », reçoit 60 kWh utiles. Associée à un moteur de 170 ch, elle promet 430 km en cycle WLTP et accepte la charge rapide jusqu’à 130 kW. Prix de base: 39 990 € en finition Évolution (hors bonus).

Au-dessus, la version « Grande Autonomie », celle à l’essai, embarque 87 kWh utiles et un moteur porté à 220 ch. L’autonomie grimpe à 625 km (WLTP) et le prix débute à 46 990 € (hors bonus). Le bonus écologique de 4 000 € s’applique également, ce qui peut ramener le tarif effectif du Scénic à 42 000 € suivant les aides. Un rapport prix/autonomie calqué sur la référence du segment, la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (622 km WLTP), proposée quasiment au même prix (47 443 €), mais avec une puissance de recharge plus élevée et un réseau de bornes plus élaboré. Le Peugeot e-3008 Grande Autonomie (avec sa très grosse batterie 96,9 kWh net) pousse le rayon d’action à 700 km (WLTP) pour le même prix (46 990 €).

Point fort du Scenic, son planificateur d'itinéraires connecté. Efficace et rassurant.
Point fort du Scenic, son planificateur d'itinéraires connecté. Efficace et rassurant.
Le Scenic a droit depuis le printemps 2025 au système One Pedal, qui permet de se priver de frein en ville.
Le Scenic a droit depuis le printemps 2025 au système One Pedal, qui permet de se priver de frein en ville.

Nos mesures dans la vie courante au volant du Renault Scenic sont plus satisfaisantes que durant l’essai réalisé l’an dernier. Nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques favorables. Une température extérieure de 20 °C, aucun vent. Nous avons laissé le mode de conduite « Confort » engagé par défaut sur le « multisense » et nous avons laissé la régénération par défaut (niveau 2) parmi les 4 niveaux proposés. 

En ville le SUV de Renault s’en tire extrêmement bien avec une consommation moyenne de 14 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un très bon score qui porte l’autonomie réelle à un peu plus de 620 km dans ces conditions. Bonne nouvelle, tous les Scenic produits depuis le printemps 2025 sont équipés du système One Pedal (présent sur R4 et R5) qui freine la voiture au lever de pied. Ce système est un gain de confort indéniable en ville ou le conducteur peut se passer de frein. C'est dernier des 4 niveaux de régénérations présents via la palette au volant. Notez que le premier n'est pas une "vraie roue libre".

Testé sur deux bornes différentes, le Français n'est pas un cador pour la recharge de 20 à 80%. Le temps d'attente aura été de 35 minutes à chaque fois.
Testé sur deux bornes différentes, le Français n'est pas un cador pour la recharge de 20 à 80%. Le temps d'attente aura été de 35 minutes à chaque fois.

Le moteur synchrone à rotor bobiné de 220 ch (300 Nm) assure des reprises franches. Sur route, ville ou autoroute, le Scénic ne manque jamais de souffle mais il ne faut pas espérer se retrouver catapulté. Renault a particulièrement soigné le confort avec un amortissement calibré aux petits oignons (malgré une monte de 20'') et un poids maîtrisé (1 842 kg). Le Français est sans doute l’un des plus plaisants et agiles de sa catégorie.

Sur route à 80 km/h alternant avec des portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 18 kWh/100 km. Ce qui offre un rayon d’action de 483 km. Sur autoroute, à 130 km/h, nous avons relevé une moyenne de 22,8 kWh/100 km dans des conditions météo idéales sur notre boucle de test référence. Ici, le rayon d’action peinera à dépasser les 400 km (395 km), en conduisant aux limitations. Un score dans la moyenne de la catégorie. Le bât blesse lorsqu’il est question de recharge. L’efficacité de la recharge rapide (DC) est loin d’être au niveau de certaines concurrentes allemandes (ID.4), américaines (Model Y) ou chinoises (Xpeng G6). Durant nos deux recharges de 20 à 80 % effectuées sur des bornes Ionity et Engie, nous n’avons pas peu ramener le temps d’attente sous les 35 minutes. Avec un pic de départ de 148 kW en constante baisse jusqu’à 80 %.  C’est dans la moyenne basse de la catégorie.

Le préconditionnement de la batterie (mise à température pour optimiser la recharge) s’effectue exclusivement via le planificateur d’itinéraires, au demeurant efficace. On aurait aimé une commande manuelle comme chez Volkswagen par exemple. La pompe à chaleur livrée d’office est un atout, notamment en période hivernale pour économiser de l’énergie. Pour la charge AC, Renault livre un 11 kW de série sur cette version Grande Autonomie et un 22 kW disponible en option (1 500 €).

 

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

  

Prise classique (2,3 kW)

24h46

Prise renforcée (3,7 kW)

15h24

Borne Wallbox  (7,4 kW)

8h27

Borne publique triphasée (11 kW)

5h52

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 15 à 80%

  

Charge rapide (150 kw)

0h37

 

Mesures Caradisiac

Conditions : temps dégagé, vent nul, 20 °C

 

 

Charge Rapide

Puissance maxi délivrée 

Temps pour passer de 10 à 80 %

Courant Continu DC

148 kW

35 minutes

Cycles de roulage Caradisiac

Consommations

Autonomies

Autoroute à 130 km/h

22,8 kWh/100 km

395 km

Autoroute à 120 km/h

21 kWh/100 km

414 km

Route à 80 km/h maxi

18 kWh/100 km

483 km

Ville 

14 kWh/100 km

621 km

Cycle d'homologation mixte WLTP

16,8 kWh/100 km

623 km

A retenir : une offre cohérente

Hormis des performances de recharge rapide décevantes, le Scénic Grande Autonomie fait bien partout. Il offre une habitabilité correcte, une autonomie rassurante dans la vie réelle et un comportement routier parmi les meilleurs de sa catégorie. Le prix, dans la moyenne du marché, est en partie aussi justifié par un bon niveau d'équipement comprenant de série la pompe à chaleur, le double écran numérique et le planificateur connecté. Le Scenic est donc bien placé dans sa catégorie car vendu mois cher qu'un Volkswagen ID.4 et plus efficiant qu'un Peugeot e-3008 commercialisé au même prix. L'offre reste toutefois moins intéressante face à une Tesla Model Y Grande Autonomie ou un Xpeng G6 Long Range.

Mesures Caradisiac : comment nous procédons…

Nous réalisons systématiquement quatre cycles de mesures de consommation sur les mêmes parcours : en ville avec des zones à 30 et 50 km/h, sur route à 80 km/h maxi, et enfin sur autoroute à 130 km/h puis à 120 km/h pour savoir si l'abaissement de la vitesse permet un gain significatif sur long trajet (et donc l'économie d'une ou plusieurs recharges).

-Notre conduite :

Elle se veut "éco responsable", avec des accélérations franches mais une bonne anticipation des ralentissements (carrefour, feu rouge, stop) pour éviter les dépenses inutiles d'énergies. Par ailleurs, le strict respect des allures maxi autorisées est garanti par l'utilisation du limiteur électronique de vitesse. Enfin, pour être proche d'un usage de la vie courante et évaluer l'impact du chauffage et de la climatisation sur la consommation, nous réglons systématiquement la température intérieure sur 20 °C, en préconditionnant sur secteur.

-Nos mesures :

Sachant qu'elles s'effectuent dans un contexte particulier (léger relief, conditions climatiques notamment), nos mesures ne constituent pas des valeurs absolues mais permettent d'évaluer les consommations à un instant précis. Nous indiquons donc systématiquement les températures extérieures. Déduite à partir du nombre de kWh consommés sur 100 km, l'autonomie dépend de la capacité utile de la batterie.

Les temps de charge sur borne rapide en courant continu DC enfin, sont évalués en utilisant les systèmes de préconditionnement de la batterie quand nos modèles d'essai en sont équipés.

Glossaire de l'électrique

kW : l’unité de mesure de la puissance du moteur bien sûr, mais aussi du courant électrique qui recharge la batterie.

kWh : l’unité qui sert à déterminer la capacité de stockage de la batterie. Vulgairement la puissance qu'elle peut fournir pendant une heure.

kWh/100 km : corollaire de ces unités de mesures, la consommation d'un véhicule électrique s'évalue en kWh délivrés sur 100 km.

Charge courant alternatif AC / continu DC : Quelles différences ?

Le courant alternatif "AC" des prises domestiques et publiques

Prise secteur : sur les prises classiques de la maison, la puissance de charge ne dépasse pas 2,3 kW. Il faut ainsi plusieurs jours pour recharger les batteries les plus grosses. Le câble est encore basique et muni d’un boîtier.

Prise renforcée : des prises plus sécurisées permettent de délivrer jusqu’à 3,4 kW avec le câble classique. Correct pour récupérer une partie de la capacité de batterie d’une citadine en une nuit, mais insuffisant pour de gros modèles.

Prise Wallbox : généralement proposée par les concessionnaires, elles s’installent à domicile pour délivrer entre 7,4 kW (courant monophasé) et 11 kW (courant triphasé). Nécessite un câble spécifique (Type 2 mode 3), fourni souvent en série. On peut alors récupérer la totalité de la capacité de batterie d’une berline compacte en une nuit.

Bornes publiques : les bornes publiques AC sont plus puissantes : jusqu’à 43 kW en triphasé avec le câble Type 2 Mode 3. Mais les modèles pouvant en tirer le meilleur parti sont rares, et il faut souvent cocher une option pour disposer d’un chargeur capable d’encaisser 22 kW.

Le courant continu "DC" des bornes rapides

Dotées de leurs propres câbles (de grosse section) à fiches spécifiques et situées généralement aux abords des grandes artères, les bornes rapides en courant continu fournissent entre 50 à 350 kW. Dans le meilleur des cas, on peut alors charger jusqu’à 80 % de la batterie en moins de 30 voire 20 minutes, du moins pour les véhicules électriques les plus évolués. Mais attention : charger à plus de 80 % a peu d'intérêt, la puissance du courant chutant au-delà.

 

Chiffres clés *

  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Bonus / Malus : NC
  • Date de commercialisation du modèle : --

* pour la version .

