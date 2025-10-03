Renault Scenic Grande Autonomie, nos mesures

Depuis le début de l’année 2025, le Scenic s’est installé dans le top 5 des meilleures ventes de VE en France. Deux batteries sont proposées. L’entrée de gamme, baptisée « Autonomie Confort », reçoit 60 kWh utiles. Associée à un moteur de 170 ch, elle promet 430 km en cycle WLTP et accepte la charge rapide jusqu’à 130 kW. Prix de base: 39 990 € en finition Évolution (hors bonus).

Au-dessus, la version « Grande Autonomie », celle à l’essai, embarque 87 kWh utiles et un moteur porté à 220 ch. L’autonomie grimpe à 625 km (WLTP) et le prix débute à 46 990 € (hors bonus). Le bonus écologique de 4 000 € s’applique également, ce qui peut ramener le tarif effectif du Scénic à 42 000 € suivant les aides. Un rapport prix/autonomie calqué sur la référence du segment, la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (622 km WLTP), proposée quasiment au même prix (47 443 €), mais avec une puissance de recharge plus élevée et un réseau de bornes plus élaboré. Le Peugeot e-3008 Grande Autonomie (avec sa très grosse batterie 96,9 kWh net) pousse le rayon d’action à 700 km (WLTP) pour le même prix (46 990 €).

Nos mesures dans la vie courante au volant du Renault Scenic sont plus satisfaisantes que durant l’essai réalisé l’an dernier. Nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques favorables. Une température extérieure de 20 °C, aucun vent. Nous avons laissé le mode de conduite « Confort » engagé par défaut sur le « multisense » et nous avons laissé la régénération par défaut (niveau 2) parmi les 4 niveaux proposés.

En ville le SUV de Renault s’en tire extrêmement bien avec une consommation moyenne de 14 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un très bon score qui porte l’autonomie réelle à un peu plus de 620 km dans ces conditions. Bonne nouvelle, tous les Scenic produits depuis le printemps 2025 sont équipés du système One Pedal (présent sur R4 et R5) qui freine la voiture au lever de pied. Ce système est un gain de confort indéniable en ville ou le conducteur peut se passer de frein. C'est dernier des 4 niveaux de régénérations présents via la palette au volant. Notez que le premier n'est pas une "vraie roue libre".

Le moteur synchrone à rotor bobiné de 220 ch (300 Nm) assure des reprises franches. Sur route, ville ou autoroute, le Scénic ne manque jamais de souffle mais il ne faut pas espérer se retrouver catapulté. Renault a particulièrement soigné le confort avec un amortissement calibré aux petits oignons (malgré une monte de 20'') et un poids maîtrisé (1 842 kg). Le Français est sans doute l’un des plus plaisants et agiles de sa catégorie.

Sur route à 80 km/h alternant avec des portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 18 kWh/100 km. Ce qui offre un rayon d’action de 483 km. Sur autoroute, à 130 km/h, nous avons relevé une moyenne de 22,8 kWh/100 km dans des conditions météo idéales sur notre boucle de test référence. Ici, le rayon d’action peinera à dépasser les 400 km (395 km), en conduisant aux limitations. Un score dans la moyenne de la catégorie. Le bât blesse lorsqu’il est question de recharge. L’efficacité de la recharge rapide (DC) est loin d’être au niveau de certaines concurrentes allemandes (ID.4), américaines (Model Y) ou chinoises (Xpeng G6). Durant nos deux recharges de 20 à 80 % effectuées sur des bornes Ionity et Engie, nous n’avons pas peu ramener le temps d’attente sous les 35 minutes. Avec un pic de départ de 148 kW en constante baisse jusqu’à 80 %. C’est dans la moyenne basse de la catégorie.

Le préconditionnement de la batterie (mise à température pour optimiser la recharge) s’effectue exclusivement via le planificateur d’itinéraires, au demeurant efficace. On aurait aimé une commande manuelle comme chez Volkswagen par exemple. La pompe à chaleur livrée d’office est un atout, notamment en période hivernale pour économiser de l’énergie. Pour la charge AC, Renault livre un 11 kW de série sur cette version Grande Autonomie et un 22 kW disponible en option (1 500 €).

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 24h46 Prise renforcée (3,7 kW) 15h24 Borne Wallbox (7,4 kW) 8h27 Borne publique triphasée (11 kW) 5h52

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 15 à 80% Charge rapide (150 kw) 0h37

Mesures Caradisiac Conditions : temps dégagé, vent nul, 20 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 148 kW 35 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 22,8 kWh/100 km 395 km Autoroute à 120 km/h 21 kWh/100 km 414 km Route à 80 km/h maxi 18 kWh/100 km 483 km Ville 14 kWh/100 km 621 km Cycle d'homologation mixte WLTP 16,8 kWh/100 km 623 km

A retenir : une offre cohérente

Hormis des performances de recharge rapide décevantes, le Scénic Grande Autonomie fait bien partout. Il offre une habitabilité correcte, une autonomie rassurante dans la vie réelle et un comportement routier parmi les meilleurs de sa catégorie. Le prix, dans la moyenne du marché, est en partie aussi justifié par un bon niveau d'équipement comprenant de série la pompe à chaleur, le double écran numérique et le planificateur connecté. Le Scenic est donc bien placé dans sa catégorie car vendu mois cher qu'un Volkswagen ID.4 et plus efficiant qu'un Peugeot e-3008 commercialisé au même prix. L'offre reste toutefois moins intéressante face à une Tesla Model Y Grande Autonomie ou un Xpeng G6 Long Range.