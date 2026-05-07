Sur le marché de la seconde main, les prix de ce Scénic électrique débutent sous la barre des 30 000 €. Tout d’abord, les exemplaires sont très peu nombreux et il s’agit ensuite des versions de 170 ch avec la petite batterie et la finition Techno. La décote atteint un joli score de 29 %, pour des exemplaires de 2024 affichant 25 000 km environ. Si l’autonomie n’est pas un critère prépondérant, cette version n’est clairement pas à écarter.

Pour prétendre au Scénic « grande autonomie », la marche est haute, de l’ordre de 4 000 € supplémentaires. Avec 34 000 € en poche, vous avez accès à des exemplaires équivalents (Techno de 2024 et 25 000 km) tout en profitant d’une polyvalence bien plus grande. Si les prix sont supérieurs, la décote est similaire : 28 %.

Pour accéder à l’option Esprit Alpine, l’enveloppe atteint 35 000 €, mais certains modèles peuvent afficher 10 000 km supplémentaires. Enfin, le haut de gamme Iconic est logiquement le plus cher, à partir de 37 500 €. Là aussi, la décote atteint 29 %.

Les décotes calculées ne prennent pas en compte le coup de pouce CEE, mais elles confirment la dégringolade des modèles électriques par rapport aux thermiques.