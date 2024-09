Que vaut le Renault Scénic électrique avec la batterie de 60 kWh ?

EN BREF SUV électrique Batterie : 60 kWh Autonomie : 430 km A partir de 39 990 €

Avec son autonomie officielle de 625 km grâce à sa batterie de 87 kWh, le Renault Scenic a conçu un véhicule électrique fait pour plaire aux familles qui ne veulent pas recharger toutes les cinq minutes. Même si les autonomies réelles que nous avons relevées (env 470 km) sont inférieures aux valeurs annoncées par le constructeur, le Scénic est donc dans la très bonne moyenne du segment des SUV 100% électrique.

Mais aujourd’hui, Renault élargit son offre et propose une version dotée d’une petite batterie de 60 kWh (430 km d’autonomie) alimentant un moteur de 170 ch. Elle permet surtout de rendre ce Scénic plus accessible puisque les tarifs débutent à partir de 39 990 € alors que la version grosse batterie et moteur de 220 ch est vendue au minimum 42 990 €, soit 5 000 € d’économies à finition équivalente.

Dans le détail et même si elle partage la même technologie NMC (nickel/manganèse/cobalt), cette batterie est bien différente de l'autre. Ainsi, au-delà de la perte des 50 ch du moteur, des 27 kWh de batterie, on note aussi une légère perte de couple (280 Nm en lieu et place de 300 Nm) et plus logiquement une diminution de la consommation (16,3 kWh contre 16,8 kWh). Les performances sont aussi en retrait que ce soit le 0 à 100 km (8,6 s contre 7,9 s), les reprises 80-120 km/h (6,3 s contre 5 s) et bien évidemment la vitesse maximale de 150 km/h contre 170 km/h.

Comme on pouvait s’y attendre la conduite de ce Scenic reste très proche de celle avec la grosse batterie. Moins puissante et performante, cette version plus basique suffit largement pour un usage quotidien. Grâce à la disponibilité immédiate du couple - merci l'électrique - les accélérations sont certes moins toniques, mais demeurent très acceptables. Plus légère que l’autre version avec 1 750 kg (soit 171 kg de moins) sur la balance, le Scenic distille un bon confort malgré des roues de grand diamètre. Son amortissement arrive à gommer la plupart des irrégularités de la route. Sans être le plus dynamique de la catégorie, il fait preuve d’une belle homogénéité avec une direction précise, mais on aurait apprécié qu’elle soit un peu plus consistante.

En matière de consommations, nous avons relevé une moyenne de 17,2 kWh/100 km sur un parcours mixte soit une autonomie réelle avoisinant les 350 km contre 470 km officiellement. Sur l’autoroute, comptez une consommation d’environ 20,5 kWh/100 km, soit une autonomie de 290 km/h.

Il y a des changements aussi pour la recharge, car ce Scénic 60 kWh peut supporter des charges rapides allant jusqu’à 130 kW, soit 20 kW de moins que le Scénic grosse batterie, mais il conserve son système de préconditionnement et son freinage régénératif personnalisable. Cela signifie 32 min pour passer de 15 à 80%. Il faudra compter 6h30 sur une borne 11 kW et 3h15 sur une 22 kW, mais attention, ce chargeur est une option à 2 000 €.

Un style inchangé

Esthétiquement, pas de nouveauté. Heureusement d’ailleurs, puisque les lignes du Scénic sont globalement réussies. Il fait ainsi preuve de modernité et de dynamisme en reprenant la nouvelle identité de Renault avec la calandre composée de petits losanges de la couleur de la carrosserie.

La continuité se retrouve aussi dans l’habitacle avec une planche de bord qui équipe désormais la majorité des modèles du constructeur au losange (Megane E-Tech, Symbioz, Rafale, Austral, Espace). Elle comprend en particulier le dispositif Open R, qui se compose de deux écrans en forme de L. L’instrumentation numérique entièrement paramétrable mesure 12 pouces tandis que l’écran multimédia positionné verticalement oscille entre 9 et 12 pouces suivant la finition. Ce dernier fonctionnant grâce à Google s’affirme comme l’un des meilleurs sur le marché en faisant preuve de fluidité et de facilité au quotidien. La présentation est flatteuse même si les plastiques durs sont relativement nombreux et en particulier sur les parties basses.

Un habitacle toujours aussi agréable

Malgré des dimensions plutôt compactes (4,47 m), le Scénic bénéficie d’une habitabilité intéressante avec un espace dédié aux passagers arrière plutôt conséquent, que ce soit pour l’espace aux jambes ou la garde au toit. Toutefois, on ne peut que regretter que cette 5ᵉ génération perde ce qui a fait la réputation de cette dynastie, à savoir la modularité : fini la banquette coulissante, les sièges individuels ou le plancher plat quand on rabat les sièges arrière. Le coffre,justement, parlons-en. Celui-ci dispose d'un volume de chargement généreux compris entre 545 et 1 670 litres et il est complété par un sous-coffre bien pratique pour ranger des câbles, mais il faudra composer avec un marche importante entre le seuil de chargement et le plancher de coffre. Pas de frunk (coffre avant) bien pratique.