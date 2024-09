Que vaut le Renault Scénic électrique avec la batterie de 60 kWh ?

Contrairement à l’autre version du Scenic, cette configuration offre une structure de gamme différente puisqu’elle se compose uniquement des deux finitions : Evolution et Techno. Les packs « Esprit Alpine » et « Iconic » ne sont plus accessibles avec cette déclinaison.

Ainsi, ce Scenic est désormais disponible avec l’entrée de gamme « Evolution » (à partir de 39 990 €). Ce niveau propose la climatisation automatique bizone, la pompe à chaleur, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces, l’écran multimédia tactile 9 pouces, la duplication du téléphone, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs rabattables électriquement, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne, les feux LED et les jantes alliage 19 pouces

Enfin le haut de gamme « Techno » (41 990 €), celui de notre essai, hérite en complément de l’écran central tactile de 12 pouces avec système de navigation et services Google intégrés, le chargeur de smartphone à induction, les radars de stationnement avant et latéraux, le hayon motorisé, ainsi que les vitres arrière surteintées.