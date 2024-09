Que vaut le Renault Scénic électrique avec la batterie de 60 kWh ?

La concurrence : quasiment les mêmes qu'avec la grosse batterie

Sans surprise les concurrents de ce Scénic "petite" batterie sont quasiment les mêmes que son frère disposant de la plus importante. On retrouve des grands classiques comme la Volkswagen ID.4 dans sa plus petite configuration (52 kWh) pourtant plus onéreuse ou la Tesla Model Y Propulsion plus volumineux vendu 36 990 € ou un choix plus exotique comme le Nissan Ariya 63 kWh vendu à partir de 37 300 €. Ce Scénic peut également se retrouver face à des grands SUV urbains comme le Hyundai Kona Electric avec sa batterie de 64 kWh commercialisé à des prix débutants à 36 850 €.

À retenir : une alternative

Si vous recherchez un véhicule électrique familial pour effectuer régulièrement de longues distances, votre choix se portera sur le Scénic 87 kWh, mais cette version 60 kWh n’est pas dépourvue d’intérêt pour autant. Contrairement à la feu-Megane e-Tech 40 kWh dont l’usage était trop restreint, cette déclinaison fait preuve tout de même d’une certaine polyvalence. Elle conserve surtout un atout important : son prix d’accès de 39 990 €, et même 35 990 € quand on déduit le bonus dédié aux électriques de 4 000 €.

Les prix Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus V E-TECH ELECTRIQUE 170 AUTONOMIE CONFORT EVOLUTION 60 KWH 0 (wltp) 39 990 € -4000 € V E-TECH ELECTRIQUE 170 AUTONOMIE CONFORT TECHNO 60 KWHV 0 (wltp) 41 990 € -4000 €

