Maxi-fiche fiabilité - Renault Clio 5 : loin d'être irréprochable...

En bref

La Clio est toujours LE best-seller de Renault, statut qui est le sien depuis des dizaines d'années. Et si le titre de voiture la plus vendue du marché lui a échappé quelques années au profit de la Peugeot 208, elle l'a repris en 2023, avant... de le reperdre sur le premier trimestre 2024.

Ce cinquième opus a fait son entrée sur le marché des citadines polyvalentes en fin d'année 2019. Esthétiquement, elle ressemble à un gros restylage de la Clio 4. Il faut dire que cette dernière plaisait bien, les évolutions se sont donc faites en douceur, et il a fallu attendre le restylage de 2023 pour que la Clio 5 change réellement de visage.

Quoi qu'il en soit, elle avait dès sa présentation fait taire les critiques concernant sa qualité de fabrication et de finition, décriées sur la précédente. En effet, la Clio 5, en dépit d'une présentation bien plus classique que celle de la 208, affiche des matériaux de très belle facture, des assemblages soignés et une qualité d'ensemble digne de la catégorie supérieure.

Autres qualités : son confort, mais accompagné d'un bel équilibre et d'un dynamisme certain sur route, son volume de coffre de 340 litres (norme VDA), une bonne insonorisation, et un rapport prix/équipement avantageux au sein de la catégorie. Elle dispose aussi d'un choix de motorisations encore conséquent, avec de l'essence atmo et turbo, du diesel, et même de l'hybride et du GPL. Le diesel disparaîtra toutefois au restylage.

Du côté des défauts, un agrément moyen des moteurs 3 cylindres atmosphériques, et ces derniers vibrent pas mal, une boîte de vitesses à crabots de la version hybride pas toujours agréable, surtout avant les mises à jour en cours de carrière, ou encore un système multimédia dépassé (et peu fiable !).

Sur le marché, on trouve une offre pléthorique, et les prix, même s'ils restent élevés vu la conjoncture actuelle, sont plus doux que pour d'autres concurrentes, 208 en tête.