Pour la première fois un modèle électrique est en tête des ventes sur le segment des flottes 

Selon les derniers chiffres d’immatriculations, le mois d’avril 2026 restera comme celui où la voiture électrique a cessé d’être une alternative pour devenir la référence absolue des parcs automobiles professionnels. Avec 13 462 livraisons sur les canaux BtoB (entreprises, loueurs de longue durée et administrations), le segment a vu ses volumes bondir de 68,9 % en un an.

Depuis le début de l’année, pour la première fois de l’histoire du marché français, le véhicule le plus vendu aux flottes, toutes énergies confondues, est un modèle 100 % électrique. Le Renault Scenic E-Tech, fer de lance de la stratégie « Renaulution », détrône les éternelles motorisations thermiques et hybrides.

Un basculement de paradigme

Le marché des flottes, qui représente environ la moitié des ventes de voitures neuves en France, est un baromètre crucial. Il préfigure non seulement le paysage automobile des années à venir, mais aussi la structure du futur marché de l’occasion.

En atteignant une part de marché de 39,8 % en avril, l’électrique s’est imposé comme la nouvelle énergie des flottes.

L’hégémonie de Renault et le défi européen

Depuis le début de l’année, Renault s’impose comme le grand architecte de la transition. Avec pas moins de trois modèles dans le top 4 constructeurs, la marque au losange survole le classement, reléguant la concurrence à bonne distance. Derrière l’insolente réussite du Scenic (6 412 mises à la route sur les quatre premiers mois de l’année) Renault réussi un tir groupé avec la R5 E-Tech (3 ème, 2 844 unités) et la Mégane E-Tech (4 ème, 2 263 unités.

Si le Model Y de Tesla (2 895 unités) réussi à s’accrocher à une solide deuxième place au cumul annuel, il subit désormais la pression directe de modèles plus récents et mieux adaptés aux attentes des gestionnaires de parcs européens, à l’image du Skoda Elroq (5 ème, 2 256 exemplaires).

L’horizon 2030 en ligne de mire

Au cumul depuis le début de l’année, les ventes électriques en entreprise affichent une croissance de 65,7 %. Ce dynamisme contraste avec la relative morosité du marché global, soulignant que la transition énergétique trouve dans le monde professionnel son moteur le plus puissant. Les entreprises françaises semblent avoir tranché pour un avenir électrique.