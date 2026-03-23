ne décision qui divise les nostalgiques en deux catégories : ceux qui sauront s’en accommoder, et les autres… Tant que l’État participe à l’acquisition pour fixer le prix d’appel

n pari pour la marque qui compte sur l’effet coup de cœur pour vendre du zéro-émission, et u

En bref : 4e génération de Twingo Moteur électrique 82 ch Batterie de 27,5 kWh utiles À partir de 19 490 € Bonus de 3 620 € minimum

Renault annonce d’emblée la couleur : énergie exclusivement électrique oblige, la nouvelle Twingo est avant tout pensée pour le quotidien. Comprenez qu’il sera difficile de faire autre chose que graviter autour de chez soi à son volant, et qu’il faudra plutôt la considérer comme une deuxième voiture.

Comme toutes les « citadines » électriques d’ailleurs. Le deuil de la polyvalence est compliqué, surtout pour ceux qui ont su inventer toutes les vies possibles en compagnie des premiers modèles, de l’étudiant globe-trotteur au retraité chineur peu dépensier, mais c’est une concession inévitable selon la marque.

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Les nostalgiques sensibles au look néorétro en quête de polyvalence devront aller voir ailleurs. Comme les fans des dernières R5 et R4 d’ailleurs, pas beaucoup plus voyageuses. Car Renault annonce seulement 263 km d’une traite en cycle mixte, donc beaucoup moins sur autoroute forcément, où l’on consomme beaucoup et où l’on ne recharge jamais à fond pour éviter de doubler son temps d’attente à la borne.

Mais pour tous ceux qui lui demanderont simplement d’aller au travail, faire les courses et vaquer aux diverses activités familiales à proximité, la proposition est intéressante, à condition de pouvoir la recharger à moindre coût à domicile. Pour sûr, il faudra pouvoir se la payer. Car à 15 870 € minimum, prime CEE de 3 620 € déduite (pas de bonus batterie puisque celle-ci ne vient pas d’Europe mais de Chine et précisément du fournisseur CATL -), l’auto peut paraître chère, surtout comparée à des modèles thermiques.

Toutefois, l’auto est bien dotée d’emblée (voir page équipement). Et surtout, les autres citadines zéro émission ne sont pas mieux placées, à commencer par la Citroën ë-C3, 500 € plus chère. La Hyundai Inster ? Idem. La Coréenne réclame même quasi 6 000 € de plus, en raison surtout de sa grosse batterie de 42 kWh qui promet 327 km avant de charger. Même la dernière Dacia Spring ne peut s’aligner à cause d’une fabrication en Chine qui la prive des plus gros bonus, à moins de parvenir à en négocier le prix.

On notera également que la Twingo s’affiche 5 000 € moins chère que la R5. De quoi séduire les nostalgiques qui n’avaient pas tout à fait les moyens de passer à la grande sœur. Si vous êtes plutôt location, ce qui n’est pas insensé pour une électrique dont la valeur résiduelle reste incertaine en raison des progrès constants des technologies, comptez 264 €/mois après un premier apport correspondant au coup de pouce gouvernemental.

L’effet madeleine de Proust…

Et il faut bien reconnaître à la nouvelle Twingo un certain sex-appeal qui donnerait envie de signer sans trop réfléchir, du moins si l’on est sensible au design du premier modèle : le profil monospace avec ce capot plongeant dans le prolongement du pare-brise (et orné de fausses prises d’air donnant accès au réservoir de lave-glace), les projecteurs et feux arrière en demi-lune, le contour de lunette arrière typique, de quoi mettre la larme à l’œil des amateurs.

À l’intérieur hélas, les liens de parenté avec l’aïeule sont plus flous. La Twingo 4 est même timide côté couleurs, avec une sellerie en camaïeu de gris tout juste égayée sur ce haut de gamme Techno par des surpiqûres rouges. Il faudra se consoler avec des rappels de couleur carrosserie sur les contre-portes, et sur la planche de bord en finition Techno. Pour le reste, l’auto fait dans la simplicité.

On se consolera avec des écrans lisibles et faciles à utiliser, surtout dans cette mouture huppée dotée de l’interface Google. Et puis la Twingo a conservé quasiment toutes les bonnes idées accumulées au fil des générations. La carrosserie à cinq portes déjà, mais également les deux sièges arrière indépendants, coulissants (sur 17 cm) et rabattables, très commodes pour augmenter un volume de chargement déjà correct - et passer de 195 à 305 dm3 VDA - voire improviser des gros chargements. À ce sujet, le siège avant se plie également pour embarquer des objets de 2 m de long.

Hélas, impossible de former un lit deux places comme sur le tout premier modèle (le grain de folie, c’est fini !). On notera également quelques mesquineries désagréables comme l’absence de cache-bagages (compensé par le surteintage de la lunette selon la marque) et de poignées de maintien au plafond. Maigre compensation : cet opus intègre des ancrages « YouClip » permettant de fixer des accessoires tels qu’un enrouleur de câble (chargeurs de téléphone ou écouteurs…), un sac de course pliable, un crochet pour sac à main, ou… le cache-bagage manquant, en toile.

Du reste, la Twingo n’a jamais été aussi spacieuse, tant dans l’habitacle que dans le coffre. Il faut dire qu’elle a beaucoup grandi puisqu’elle atteint désormais le format d’une Clio 2. Elle est même plus large !