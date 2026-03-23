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Renault Twingo 4

Essai

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

10  

Qu’on se le dise : les modèles néorétro chez Renault sont exclusivement électriques, y compris la nouvelle Twingo inspirée de la toute première. À la fois un pari pour la marque qui compte sur l’effet coup de cœur pour vendre du zéro-émission, et une décision qui divise les nostalgiques en deux catégories : ceux qui sauront s’en accommoder, et les autres… Tant que l’État participe à l’acquisition pour fixer le prix d’appel à moins de 16 000 €, la nouvelle venue pourrait bien connaître un succès commercial historique digne de celui de la Zoe…

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

En bref :

4e génération de Twingo

Moteur électrique 82 ch

Batterie de 27,5 kWh utiles

À partir de 19 490 €

Bonus de 3 620 € minimum

Renault annonce d’emblée la couleur : énergie exclusivement électrique oblige, la nouvelle Twingo est avant tout pensée pour le quotidien. Comprenez qu’il sera difficile de faire autre chose que graviter autour de chez soi à son volant, et qu’il faudra plutôt la considérer comme une deuxième voiture.

Comme toutes les « citadines » électriques d’ailleurs. Le deuil de la polyvalence est compliqué, surtout pour ceux qui ont su inventer toutes les vies possibles en compagnie des premiers modèles, de l’étudiant globe-trotteur au retraité chineur peu dépensier, mais c’est une concession inévitable selon la marque.

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Les nostalgiques sensibles au look néorétro en quête de polyvalence devront aller voir ailleurs. Comme les fans des dernières R5 et R4 d’ailleurs, pas beaucoup plus voyageuses. Car Renault annonce seulement 263 km d’une traite en cycle mixte, donc beaucoup moins sur autoroute forcément, où l’on consomme beaucoup et où l’on ne recharge jamais à fond pour éviter de doubler son temps d’attente à la borne.

Avec 3,79 m d’un pare-chocs à l’autre, la Twingo 4 toise la première génération de 36 cm, et la troisième de 20 cm. Elle est aussi plus large, avec 1,72 m hors rétros, soit respectivement 9 et 7 cm. Ce jaune est la seule couleur gratuite.
Avec 3,79 m d’un pare-chocs à l’autre, la Twingo 4 toise la première génération de 36 cm, et la troisième de 20 cm. Elle est aussi plus large, avec 1,72 m hors rétros, soit respectivement 9 et 7 cm. Ce jaune est la seule couleur gratuite.

Mais pour tous ceux qui lui demanderont simplement d’aller au travail, faire les courses et vaquer aux diverses activités familiales à proximité, la proposition est intéressante, à condition de pouvoir la recharger à moindre coût à domicile. Pour sûr, il faudra pouvoir se la payer. Car à 15 870 € minimum, prime CEE de 3 620 € déduite (pas de bonus batterie puisque celle-ci ne vient pas d’Europe mais de Chine et précisément du fournisseur CATL -), l’auto peut paraître chère, surtout comparée à des modèles thermiques.

Toutefois, l’auto est bien dotée d’emblée (voir page équipement). Et surtout, les autres citadines zéro émission ne sont pas mieux placées, à commencer par la Citroën ë-C3, 500 € plus chère. La Hyundai Inster ? Idem. La Coréenne réclame même quasi 6 000 € de plus, en raison surtout de sa grosse batterie de 42 kWh qui promet 327 km avant de charger. Même la dernière Dacia Spring ne peut s’aligner à cause d’une fabrication en Chine qui la prive des plus gros bonus, à moins de parvenir à en négocier le prix.

On notera également que la Twingo s’affiche 5 000 € moins chère que la R5. De quoi séduire les nostalgiques qui n’avaient pas tout à fait les moyens de passer à la grande sœur. Si vous êtes plutôt location, ce qui n’est pas insensé pour une électrique dont la valeur résiduelle reste incertaine en raison des progrès constants des technologies, comptez 264 €/mois après un premier apport correspondant au coup de pouce gouvernemental.

L’effet madeleine de Proust…

Et il faut bien reconnaître à la nouvelle Twingo un certain sex-appeal qui donnerait envie de signer sans trop réfléchir, du moins si l’on est sensible au design du premier modèle : le profil monospace avec ce capot plongeant dans le prolongement du pare-brise (et orné de fausses prises d’air donnant accès au réservoir de lave-glace), les projecteurs et feux arrière en demi-lune, le contour de lunette arrière typique, de quoi mettre la larme à l’œil des amateurs.

À l’intérieur hélas, les liens de parenté avec l’aïeule sont plus flous. La Twingo 4 est même timide côté couleurs, avec une sellerie en camaïeu de gris tout juste égayée sur ce haut de gamme Techno par des surpiqûres rouges. Il faudra se consoler avec des rappels de couleur carrosserie sur les contre-portes, et sur la planche de bord en finition Techno. Pour le reste, l’auto fait dans la simplicité.

Les liens de parentés avec les précédentes Twingo sont moins évidents à l’intérieur. Si les deux écrans sont en série, cette version haut de gamme ajoute l’interface Google, la régulation auto de la clim, l’accès et démarrage mains libres ou encore la planche de bord assortie à la caisse et aux habillages de portes. 
Les liens de parentés avec les précédentes Twingo sont moins évidents à l’intérieur. Si les deux écrans sont en série, cette version haut de gamme ajoute l’interface Google, la régulation auto de la clim, l’accès et démarrage mains libres ou encore la planche de bord assortie à la caisse et aux habillages de portes. 

On se consolera avec des écrans lisibles et faciles à utiliser, surtout dans cette mouture huppée dotée de l’interface Google. Et puis la Twingo a conservé quasiment toutes les bonnes idées accumulées au fil des générations. La carrosserie à cinq portes déjà, mais également les deux sièges arrière indépendants, coulissants (sur 17 cm) et rabattables, très commodes pour augmenter un volume de chargement déjà correct - et passer de 195 à 305 dm3 VDA - voire improviser des gros chargements. À ce sujet, le siège avant se plie également pour embarquer des objets de 2 m de long.

Banquette reculée, le coffre est convenable, et équivalent à celui d’une Citroën ë-C3, plus grande.
Banquette reculée, le coffre est convenable, et équivalent à celui d’une Citroën ë-C3, plus grande.
Les sièges coulissants permettent d’augmenter le volume en fonction des besoins et du nombre de passagers. 
Les sièges coulissants permettent d’augmenter le volume en fonction des besoins et du nombre de passagers. 
Hormis celui du conducteur, tous les sièges se rabattent pour charger des objets longs.
Hormis celui du conducteur, tous les sièges se rabattent pour charger des objets longs.

Hélas, impossible de former un lit deux places comme sur le tout premier modèle (le grain de folie, c’est fini !). On notera également quelques mesquineries désagréables comme l’absence de cache-bagages (compensé par le surteintage de la lunette selon la marque) et de poignées de maintien au plafond. Maigre compensation : cet opus intègre des ancrages « YouClip » permettant de fixer des accessoires tels qu’un enrouleur de câble (chargeurs de téléphone ou écouteurs…), un sac de course pliable, un crochet pour sac à main, ou… le cache-bagage manquant, en toile.

Du reste, la Twingo n’a jamais été aussi spacieuse, tant dans l’habitacle que dans le coffre. Il faut dire qu’elle a beaucoup grandi puisqu’elle atteint désormais le format d’une Clio 2. Elle est même plus large !

Si la Twingo reprend la plateforme de la R5, la banquette coulissante permet de gagner de l’espace aux jambes, mais refusera un troisième passager. Dommage que les sièges soient un peu fermes et les vitres simplement entrebaillantes. Vous noterez les bacs de rangement à côté des assises plutôt que dans les portes.
Si la Twingo reprend la plateforme de la R5, la banquette coulissante permet de gagner de l’espace aux jambes, mais refusera un troisième passager. Dommage que les sièges soient un peu fermes et les vitres simplement entrebaillantes. Vous noterez les bacs de rangement à côté des assises plutôt que dans les portes.
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Chiffres clés *

  • Longueur : 3,78 m
  • Largeur : 1,72 m
  • Hauteur : 1,49 m
  • Nombre de places : 4 places
  • Volume du coffre : 305 l / 966 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Janvier 2026

* A titre d'exemple pour la version IV 80 AUTONOMIE URBAINE TECHNO.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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