Les commandes de la toute nouvelle Renault Twingo de quatrième génération sont ouvertes et le constructeur français a convié tous les journalistes, ces derniers jours, sur l’île d’Ibiza où avait lieu le premier essai « presse » de cette microcitadine 100 % électrique au design très fort.

On l’a vu, l’auto parvient à se montrer presque aussi habitable que sa grande sœur la R5 et se révèle plaisante à conduire, mais avec un rayon d’action forcément réduit avec ses batteries de seulement 27,5 kWh de capacité nette. Le choix d’une île dépourvue d’autoroutes et où il était impossible légalement d’atteindre la vitesse maximale de 130 km/h n’était sans doute pas un hasard !

Une Twingo « Société » aux couleurs d’EDF

Sur place, Renault en a profité pour exposer plusieurs démonstrateurs dont cette Twingo peinte en bleu, une couleur indisponible au catalogue du modèle. Et pour cause, elle reprend en fait la livrée traditionnelle de la société EDF, exactement comme certaines Twingo 1 transformées en utilitaires et « employées » à l’époque par le géant français de l’énergie.

Le but, ici, est de montrer ce que pourrait donner une version utilitaire de l’auto. Ses sièges arrière disparaissent au profit d’un coffre agrandi, permettant d’embarquer jusqu’à 797 litres de marchandise. A titre de comparaison, la Twingo « civile » à quatre places offre jusqu’à 360 litres de volume de coffre lorsque les deux sièges arrière sont avancés au maximum (et non rabattus).

Bientôt une petite sœur de la Renault 4 Société ?

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un « show-car » et l’engin n’est pas commercialisé. Dans la gamme utilitaire de Renault, le plus petit véhicule de société que vous pouvez acheter dans la gamme officielle est la R4 permettant d’embarquer jusqu’à 1 045 litres de marchandise.

Hélas, les 263 kilomètres d’autonomie maximale WLTP de la nouvelle Twingo la limiteront à des trajets très locaux puisqu’à 130 km/h sur autoroute, son autonomie réelle à ce rythme se situera probablement très en dessous de ce chiffre.