Rouler en Renault Twingo électrique pour 110€ par mois, c'est vraiment possible ?

« L’offre en location longue durée à partir de 110€/mois Renault Twingo EVOLUTION 80CH AUTONOMIE URBAINE », voilà ce qu’on peut lire sur le site internet de Renault au sujet de la nouvelle petite auto électrique française, affichée par ailleurs à partir de 135€ par mois au configurateur en finition Techno avec un premier loyer de 4 100€ à ajouter.

Comme souvent avec ces offres, il faut évidemment voir les conditions dans le détail pour comprendre que le prix affiché ne dit pas tout sur le coût réel de la location : l’offre en question concerne la version d’entrée de gamme de la Twingo, avec son petit moteur de 80 chevaux et sa finition « Evolution » déjà plutôt bien dotée. Elle propose bien des mensualités limitées à 111€ par mois si vous vous contentez du modèle de base (sinon ça monte par exemple à 172€ par mois pour la finition Techno avec la belle peinture verte et les jantes alliage de 18 pouces). Malheureusement et même si vous êtes « pauvre », il faudra payer 2 000€ en plus de ce forfait de location.

Un premier apport conséquent

Car oui, l’offre de location longue durée « à 110€ par mois sur 37 mois » de Renault ne prend pas en compte le premier apport. Ce premier apport est d’un montant de 2 000€ pour ceux qui ont droit au bonus écologique français (prime CEE) augmenté à 5 740€, réservé aux ménages les plus modestes. Sinon pour les autres, il faut rajouter encore plus de 2 000€ au montant de ce premier apport.

Même dans le cas où vous auriez droit au bonus maximal, en lissant le montant du premier apport sur les 37 mois, la Twingo de base revient à 165€ par mois en location (ce qui reste tout de même intéressant pour ceux qui veulent profiter de cette mignonne petite auto). Pour ceux qui n’ont droit qu’au bonus « normal », la location reviendra à plus de 200€ par mois en lissant le premier loyer. Attention, il faut rappeler que la Twingo de base n’a pas de capacité de charge rapide en courant continu et devra donc se cantonner à la ville.

Plus chère à la location que la Dacia Spring et la Leapmotor T03

Si vous voulez ajouter la capacité de charge rapide, il faut cocher le pack « Advanced Charge » à 500€ qui fait grimper les mensualités à 128€ au lieu de 111€ (soit 182€ par mois en « lissant » le premier apport).

A titre de comparaison, une Dacia Spring démarre à 89€ par mois avec apport de 2 200€, soit 133€ par mois sur 49 mois en « lissant » le premier apport. La Leapmotor T03, de son côté, est facturée 139€ par mois sans apport en location longue durée sur 36 mois. C’est cette dernière qui s’en sort le mieux au registre prix-équipement (et possède la charge rapide de série comme la Dacia), mais la Twingo possède évidemment un gros avantage en termes de design !