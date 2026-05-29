Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.

Avec la flambée du prix des carburants, de plus en plus d’automobilistes réfléchissent à basculer à l’électrique et c’est notamment encore plus vrai lors de l’achat d’une citadine ou de la seconde voiture du foyer. Dans ce segment, Renault avait déjà fait parler la poudre avec la R5, qui s’est imposée comme un modèle incontournable.

Aujourd’hui Renault double la mise avec le retour de la Twingo. Un autre modèle mythique du losange passe donc à l’électrique. Cette nouvelle arrivée va peut-être bouleverser le segment et notamment faire de l’ombre à certaines rivales comme la Citroën e-C3, c’est ce que nous allons voir dans ce comparatif. Suivez le guide.

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Budget : 500 € en un peu plus en faveur de la Twingo

Et justement, on commence par le nerf de la guerre, à savoir le budget. Ainsi, la Twingo est accessible dès 19 490 € et il faut débourser au minimum 19 990 € pour la Citroën e-C3, soit une différence de 500 € à l’avantage de la citadine du losange. À cela, il faut déduire également les aides gouvernementales auxquelles nos deux rivales ont droit. Toutefois, ce n’est pas le seul critère à prendre en considération, car la Twingo va profiter d’une meilleure valeur de revente et d’une meilleure réputation en matière de fiabilité. Alors certes, la Citroën peut profiter d’une extension de garantie supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu’à 8 ans (sous condition de l’entretien dans le réseau), mais c’est tout de même la Twingo qui s’en sort le mieux.

Budget Renault Twingo E-Tech Evolution Citroen e-C3 You Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur







-- Consommation : relevés Caradisiac







-- Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,3 /20 12 /20 Explication des critères de notation

L'effet coup de cœur pour la Twingo

Pour sa nouvelle Twingo, Renault a décidé de revenir à des fondamentaux, tout en jouant une nouvelle fois la carte du coup de cœur après la Renault 5 E-Tech. Et effectivement le losange nous refait le coup de l’effet waouh. Et cela fonctionne. Dès les premiers instants, la filiation avec la première génération de Twingo est évidente. Ainsi, on retrouve immédiatement la bouille sympathique avec des projecteurs ronds et une forme monovolume. Impossible de résister à son charme, comme nous avons pu le voir. Les gens l’adorent et notamment les enfants, qui trouvent qu’elle ressemble à une grenouille, notamment dans cette teinte verte.

Style beaucoup plus classique pour la Citroën e-C3. Lors de sa sortie, c’est elle, qui a inauguré le nouveau design de la marque aux chevrons, qui se compose notamment des projecteurs et feux en forme de crochets composés de trois barres, mais aussi d’une forme relativement cubique avec des faux airs de petits SUV.

Une C3 plus grande donc plus pratique

Ces différences de style se concrétisent par des mensurations totalement différentes. Ainsi, la C3 mesure 4,01 m contre 3,78 m pour la Twingo. Et forcément ces 20 centimètres supplémentaires ont des répercussions sur les aspects pratiques. Ainsi, l’habitabilité arrière de la C3 est nettement plus importante que celle de la Twingo, que ce soit au niveau de l’espace aux jambes et même de la garde au toit, mais ce n’est pas tout puisque la Twingo ne peut accueillir que deux passagers contre trois pour sa rivale. À cela s'ajoutent d’autres attentions comme la possibilité d’ouvrir les vitres arrière, alors que celles de la Twingo sont juste entrebaillantes.

Alors oui, les sièges arrière de la Twingo coulissent sur 17 cm alors que la banquette arrière de la C3 reste fixe, mais dans la citadine de Renault, il faudra faire un choix entre les bagages et le coffre, ce qui n’est pas le cas dans la C3. Ainsi, cette dernière dispose d’un coffre plus grand avec 310 litres contre une valeur oscillant entre 195 et 305 litres pour la Twingo.

Clairement, la nouvelle Twingo n’est pas aussi logeable que son aïeule. Il est ainsi impossible de former un lit deux places comme sur le tout premier modèle, mais il est donc possible de rabattre le dossier du siège passager avant sur les finitions hautes.

Pratique Renault Twingo E-Tech Evolution Citroen e-C3 You Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 11,7 /20 11,8 /20 Explication des critères de notation

Présentation intérieure : sympa dans les deux cas

En matière d’habitacle, on peut regretter légèrement le manque de fantaisie de la Twingo. Il est légèrement moins fun qu’on aurait pu l’espérer et il n’y a finalement que la partie centrale et droite de forme arrondie qui apporte une touche d’originalité, notamment quand celle-ci reçoit un traitement façon bakélite. Le reste est classique avec une instrumentation numérique de 7 pouces et un écran multimédia de 10 pouces, tout cela de série. Les plastiques sont durs, mais c’est courant pour la catégorie.

Ambiance différente à bord de la C3. La dernière génération s’est fait remarquer par sa nouvelle organisation de planche de bord avec notamment son instrumentation numérique sous forme de réglette implantée en position haute, qui permet de bénéficier d’une excellente visibilité. Le volant a été aussi pour l’occasion redessiné avec une forme inédite. En revanche, sur l’entrée de gamme, pas de système multimédia, mais un simple dock permettant d’installer votre smartphone. La qualité est également très basique, mais le bandeau en tissu, qui court sur toute la largeur de la planche de bord, apporte une touche qualitative bienvenue.

Équipement : l’essentiel est là et un peu plus sur la Twingo

Commercialisées à des prix inférieurs à 20 000 €, les finitions Evolution de la Twingo et You de la Citroën C3 représentent les entrées de gamme. Pour ces tarifs, il ne faut pas s’attendre à des miracles en matière d'équipement, mais elles proposent malgré tout l'essentiel, avec tout de même une dotation loin d'être ridicule comprenant la climatisation manuelle, l’aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse, la sellerie tissu ou les vitres avant électriques. Toutefois, c’est néanmoins la Twingo qui se distingue avec la lunette arrière surteintée et surtout la présence d’un écran multimédia de 10 pouces, alors que la C3 en est totalement dépourvue et doit se contenter d’un simple dock pour votre smartphone, qui sert de centre névralgique pour votre voiture.