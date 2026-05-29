Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.

Nos deux citadines sont bien évidemment 100 % électriques. La Twingo est disponible dans une seule configuration avec un moteur de 82 ch alimenté par une batterie de 27,5 kWh. Situation un peu différente avec la e-C3 propulsée par un bloc de 113 ch, mais celui-ci peut être associé à deux batteries : celle de notre essai de 29,7 kWh et une plus grosse de 44 kWh.

Alors oui, ces deux modèles sont des pures citadines. Elles excellent en ville avec des rayons de braquage courts et des dimensions réduites facilitant les manœuvres. Sur route, la situation est quelque peu différente, car nos deux protagonistes sont moins à leur aise. Ainsi, comme Citroën sait bien le faire, la C3 prend soin de ses occupants avec un excellent confort, même si elle est privée des sièges « Advanced Comfort » et des suspensions à butées hydrauliques. Attention toutefois, des mouvements de caisse peuvent apparaître lorsqu’on hausse le rythme. Comme nous l’avons signalé à différentes reprises, les pneumatiques LingLong livrés de série ne sont pas les plus adhérents du marché, notamment sur sol mouillé. Son moteur de 113 ch, plus puissant donc à la e-C3 un peu plus de tonicité, comme le prouve le 0 à 100 km/h abattu en 11 contre 12,1s pour la Twingo.

Pourtant, malgré ces chiffres, c’est bien la citadine du losange qui donne l’impression d’avoir plus de peps. Un sentiment dû à un comportement plus alerte, et plus vif qui passe en particulier par une direction plus réactive. La Twingo est clairement plus dynamique que la C3. L’amortissement est logiquement plus ferme, sans être néanmoins excessif, ce qui permet de bien contrôler les mouvements de caisse.

En matière de consommations, la e-C3 est pénalisée par son design proche de celui d’un petit SUV. Il en résulte une consommation supérieure de 16 kWh/100 km contre 13,8 kWh/100 km pour la Twingo sur le même parcours réalisé hors autoroute. Dans les deux cas, les capacités de recharge sont réduites. Pas de recharge rapide, uniquement en option (à 500 € pour des puissances modestes de 30 ou 50 kW) et en alternatif du 7,4 kW dans les deux cas. La majorité des propriétaires rechargeront à domicile.

Sur la route Renault Twingo E-Tech Evolution Citroen e-C3 You Agrément moteur















Amortissement















Dynamisme















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Note : 14,3 /20 14 /20 Explication des critères de notation