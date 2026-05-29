Est-ce parce que le design des Renault 5, 4 et Twingo a été bien accueilli par le grand public que le groupe Stellantis vient d’officialiser la préparation d’une nouvelle Citroën 2CV et d’une petite microcitadine électrique potentiellement aussi audacieuse chez Fiat ?

Impossible d’imaginer que ces projets n’ont pas influencé les décisions récentes des concurrents du groupe Renault. Même si les gens commencent à s’habituer à voir passer des Renault 5 dans la rue et qu’il en sera bientôt de même avec la Twingo, on peut dire que le design de ces voitures les porte. C’est même très probablement un argument de vente, s’opposant aux quelques défauts de ces autos comme une habitabilité décevante par exemple dans le cas de la Renault 5 ou une autonomie limitée pour la 4 à la vocation plus familiale.

Fini le temps des Renault rétro

Arnaud Belloni, directeur marketing de Renault, affirme aux journalistes italiens de Motor1 que la série des voitures inspirées des anciennes « icônes » populaires de la marque est terminée. Elle avait commencé avec la R5, annoncée par Luca de Meo en 2021 en même temps que son plan de « Renaulution » et s’est donc achevée avec la Twingo de quatrième génération, dont les livraisons viennent de débuter.

D’après lui, Renault va désormais communiquer sur une nouvelle évolution de ses codes de design et s’affranchir des références trop directes au passé. Et le constructeur profitera du Mondial de l’Automobile 2026 de Paris pour donner une première idée de ces évolutions, via la présentation de plusieurs concept-cars.

Comme la dernière Clio ?

En totale opposition avec sa sœur électrique la R5, la toute dernière Clio illustrait déjà la volonté de Renault de casser complètement les codes des précédents modèles sans s’inspirer du passé. La voiture a surpris tout le monde avec sa face avant en totale rupture avec celle de la Clio de cinquième génération et sa poupe est au moins aussi déroutante.

Dans le plan produit actuel de Renault, la Mégane électrique doit être prochainement restylée et le Captur arrive en fin de carrière. Attendons-nous à de grosses évolutions stylistiques pour leurs remplaçantes, surtout sur le Captur qui passera à une toute nouvelle génération.