Ce n’est pas une blague : Voici la nouvelle Citroën 2CV !

Le retour de la Citroën 2CV est l’un des dossiers les plus anciens de l’industrie automobile. Et après des décennies d’études sur le sujet d’une citadine moderne capable de reprendre le style et l’esprit de ce modèle mythique dans une forme compatible avec les normes actuelles, le groupe Stellantis confirme officiellement le retour de son icone.

« Cette voiture a toujours été l’esprit de Citroën. Et aucune autre voiture ne représente mieux cet esprit que la 2CV. La 2CV originelle a donné la liberté à des millions de gens. La nouvelle fera de même pour la mobilité électrique. Pas en visant la surenchère mais plutôt en se focalisant sur ce qui compte vraiment. Accessible. Essentielle. Parce que l’innovation ne consiste pas à ajouter plus, mais à rendre la vie meilleure. Le retour de la 2CV n’est pas seulement le retour d’une icône, c’est aussi le retour d’une vision optimiste du progrès », écrit le directeur de Citroën Xavier Chardon dans une publication sur LinkedIn.

Une silhouette très évocatrice

Xavier Chardon a assorti cette déclaration d’une courte vidéo montrant deux chevaux (vous saisissez l’idée…) avant un plan final détaillant la signature lumineuse avant de la voiture.

En éclaircissant le plan, on remarque une silhouette proche de celle de la 2CV originelle et une calandre évoquant les tout premiers modèles. Il s’agit sans doute d’un concept-car et pas encore du modèle définitif.

Moins de 15 000€

Hier, déjà, Citroën a confirmé l’arrivée d’une nouvelle petite voiture électrique à moins de 15 000€ en prix de base et construite en Europe. Elle sera fabriquée en Italie dans l’usine de Pomigliano d’Arco et le début de sa carrière commerciale est attendu pour l’année 2028.

Cette nouvelle Citroën 2CV s’inscrira dans le cadre de la nouvelle réglementation « E-Car », pensée par l’Union européenne pour offrir un cadre moins strict à de petites autos électriques bon marché. Le succès de la Renault 5 et les bonnes réactions du public sur la nouvelle Twingo, au design très fort lui aussi, ont-ils joué dans cette décision de Citroën de revenir avec un nom aussi légendaire ?