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Citroen C5 (2e Generation)

Duel d’anciennes

Citroën C5 ou Renault Latitude ? Voici des berlines à moteur V6 diesel qu'il faut absolument redécouvrir aujourd'hui

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

24  

Berlines dotées d’un V6 3,0 l diesel très costaud, les Citroën C5 V6 3,0 l HDi et Renault Latitude V6 DCi attaquent sans vergogne la catégorie des grandes routières avec ce qu’il faut sous le capot. Elles ne coûtent vraiment pas cher : de bons plans pour rouler français… et chic ?

Citroën C5 ou Renault Latitude ? Voici des berlines à moteur V6 diesel qu'il faut absolument redécouvrir aujourd'hui

Les choses ont tellement changé. Cela paraît fou, mais dans une époque pas si lointaine, une quinzaine d’années, on pouvait s’acheter un haut de gamme français équipé d’un gros moteur thermique. Si aujourd’hui, plus aucun ne dépasse 4 cylindres pour une maigre cylindrée (1,6 l), au tournant des années 2010, on trouvait encore des V6, que ce soit chez Citroën ou Renault. Le double chevron, qui à l’époque nourrissait de belles ambitions en haut de gamme, proposait sa C5, une berline à trois volumes (donc avec un coffre séparé de l’habitacle) dotée d’un 3,0 l HDi développant quelque 240 ch.

Adroitement dessinée et luxueusement présentée, elle en imposait ! En face, Renault a tenté de lui opposer sa Latitude, elle aussi une berline à trois volumes qui pouvait bénéficier d’un 3,0 l diesel de 240 ch également. L’une commence à devenir recherchée par les passionnés, la C5, l’autre a sombré dans l’oubli, la Latitude. Pourtant, ces deux hauts de gamme performants et relativement peu gourmands se dégottent dans des zones de prix très similaires et abordables. Laquelle choisir ?

Les forces en présence

Ligne originale et personnelle pour la Citroën C5 V6 3.0 HDi, ici en 2009. Le Cx s'établit à un bon 0.29.
Ligne originale et personnelle pour la Citroën C5 V6 3.0 HDi, ici en 2009. Le Cx s'établit à un bon 0.29.

Citroën C5 V6 3.0 HDi (2009 – 2013), berline 4 portes, 5 places, 6-cylindres en V, 3,0 l, 240 ch, 1 766 kg, 243 km/h, à partir de 3 500 €.

Exact contrepoint à la Vel Satis, la Renault Latitude est une très classique berline à trois volumes, sans aucune originalité. Ici en 2010.
Exact contrepoint à la Vel Satis, la Renault Latitude est une très classique berline à trois volumes, sans aucune originalité. Ici en 2010.

Renault Latitude 6 3.0 DCi (2010 - 2015), berline 4 portes, 5 places, 6-cylindres en V, 3,0 l, 240 ch,1 655 kg, 234 km/h, à partir de 3 500 €.

 

Présentation : technologie propre vs badge engineering

On a pu reprocher à la Citroën C5 II son coté un peu germanisant, avec sa ligne de caisse très haute, mais force est de respecter le résultat d'ensemble.
On a pu reprocher à la Citroën C5 II son coté un peu germanisant, avec sa ligne de caisse très haute, mais force est de respecter le résultat d'ensemble.

Si la  Citroën C5 de première génération, apparue en 2000, a inauguré la plate-forme qui servira aux hauts de gammes de PSA, elle ne l’a pas équipée des trains roulants les plus complexes. Ce luxe, elle l’a laissé à la Peugeot 407, qui ajouté la belle double triangulation avant, et le sophistiqué essieu multibras arrière. Le tout a été agrémenté de la suspension Hydractive 4 par la Citroën C6 en 2005, un ensemble récupéré par la C5 de deuxième génération en 2007, à ceci près que l’Hydractive était un poil moins sophistiquée (version 3+).

A l'arrière de la Citroën C5, la lunette arrière convexe est une jolie référence à la Citroën CX, comme celle de la C6 d'ailleurs.
A l'arrière de la Citroën C5, la lunette arrière convexe est une jolie référence à la Citroën CX, comme celle de la C6 d'ailleurs.

Sur cette base réellement raffinée, qui pouvait rendre jaloux n’importe quel spécialiste allemand du premium (inimaginable aujourd’hui), les designers du double chevron, dirigés par Jean-Pierre Ploué ont tracé une carrosserie fort réussie, très typée  Citroën avec sa lunette arrière convexe tout se montrant rassurante comme une auto germanique premium.

Sous le capot, la C5 bénéficie du V6 étudié avec Ford (enfin, surtout par Ford), un 2,7 l tout alliage dote de 24 soupapes, 4 arbres à cames en tête, deux turbos et une injection directe à rampe commune. Un bloc ultra-sophistiqué développant 204 ch qui s’allie à une boîte auto comptant 6 rapports. Dès 2009, ce moteur augmente sa cylindrée dans la C5, passant à 3,0 l pour 240 ch. La vitesse maxi s’établit à 243 km/h, le 0 à 100 km/h est abattu en 7,9 s, la consommation mixte ne dépasse pas 7,4 l/100 km. Joli compromis !

Très belle présentation pour la Citroën C6 V6 3.0 HDi, d'ailleurs plus valorisante que celle de la C6. Mais le volant à moyeu fixe garni de commandes n'est pas très ergonomique.
Très belle présentation pour la Citroën C6 V6 3.0 HDi, d'ailleurs plus valorisante que celle de la C6. Mais le volant à moyeu fixe garni de commandes n'est pas très ergonomique.

Parallèlement, la C5 V6 3.0 HDi Exclusive (seule finition proposée) demeure raisonnablement ruineuse : 40 300 € (52 300 € actuels selon l’Insee). La sellerie mixte cuir-tissu à réglages électriques, le vitrage latéral feuilleté, les projecteurs au xénon, et clim bizone sont livrés d’office, mais pas le GPS ni le garnissage tout en cuir couvrant le tableau de bord et les hauts de porte, sauf si on a choisi le toit ouvrant.

En 2010, la C5 bénéficie d’un léger restylage puis le V6 HDI est retiré dès 2013, marquant la fin de ce type de bloc chez PSA. Les autres C5 poursuivront leur carrière jusqu’en 2017, et avec elles disparaîtra la suspension hydropneumatique, principe que Citroën avait inauguré en 1954 avec la 15-6H…

On ne le dirait pas, mais la Latitude repose sur une plate-forme de Laguna III tout en reprenant trait pour trait la ligne de la Samsung SM5, dont elle n'est qu'une variante badgée Renault.
On ne le dirait pas, mais la Latitude repose sur une plate-forme de Laguna III tout en reprenant trait pour trait la ligne de la Samsung SM5, dont elle n'est qu'une variante badgée Renault.

Le haut de gamme, c’est un sujet épineux chez Renault. Depuis 1945, seule la  R25 a connu un vrai succès, après une  R30 boudée, et avant une  Safrane au look mou qui n’aura qu’une carrière en demi-teinte. A suivi une Vel Satis à la carrière plantée moins par son look bizarre que sa fiabilité catastrophique.

Pour la remplacer, Carlos Ghosn, alors patron de Renault (vous vous rappelez ?) n’a pas envie d’investir dans un haut de gamme qui risque de mal se vendre. Alors il a recours à une bonne logique de financier : le badge engineering. Moins cher, ça n’existe pas ! Il récupère une voiture du groupe Renault : la coréenne Samsung SM5 de 3e génération.

Pas plus d'originalité à l'arrière de la Renault Latitude qu'à l'avant, mais au moins le coffre est-il très spacieux.
Pas plus d'originalité à l'arrière de la Renault Latitude qu'à l'avant, mais au moins le coffre est-il très spacieux.

Celle-ci, ironiquement, utilise la plate-forme de la Laguna III,  une traction moteur transversal et essieu arrière de torsion. Plus marrant encore, elle est commercialisée sous l’appellation Renault Safrane en Chine, mais abandonne la planche de bord de Laguna III utilisée par la SM5 originelle. Fallait pas que sa base technique se voie !

De la familiale moyenne, la Latitude récupère aussi les moteurs, dont, pour la version supérieure, le V6 diesel V9X conçu par Nissan. Ce 3,0 l n’a rien à envier à celui de la Citroën, avec ses quatre arbres à cames, ses 24 soupapes, sa rampe commune, ses 240 ch et ses 450 Nm.

Le tableau de la Renault Latitude est à l'aune de l'extérieur, pas bien original. La finition demeure très banale, elle aussi, mais l'ensemble vieillit bien.
Le tableau de la Renault Latitude est à l'aune de l'extérieur, pas bien original. La finition demeure très banale, elle aussi, mais l'ensemble vieillit bien.

Ce bloc, qui a exactement les mêmes cotes que celui de sa rivale (84x90 mm pour une cylindrée de 2 993 cm3)   s’allie comme lui uniquement à une boîte auto à 6 rapports. Ne pesant que 1 655 kg, la Latitude V6 3.0 DCi passe les 100 km/h en 7,6 s, mais ne dépasse pas 234 km/h. Cela dit, elle se contente de 7,2 l/100 km.

Vendue en finition Initiale, elle reçoit en série la sellerie cuir, le GPS, les sièges chauffants, massants et à réglages électrique, la clim trizone. Le tout pour 44 750 €, soit 57 200 € actuels selon l’Insee. Beaucoup trop chère, mon fils ! En conséquence, la Latitude se vendra peu, d’autant que son design est très banal, et n’évoluera pour ainsi dire pas. En 2015, elle est retirée.

 

Fiabilité/entretien : la Renault profite de sa simplicité

Majoritairement l'oeuvre de Ford, le V6 3,0 l de la Citroën est fiable jusqu'à 200 000 km passés. Les frais arrivent alors, notamment le changement de courroie de distribution.
Majoritairement l'oeuvre de Ford, le V6 3,0 l de la Citroën est fiable jusqu'à 200 000 km passés. Les frais arrivent alors, notamment le changement de courroie de distribution.

Bien entretenu, le V6 de la C5 est solide, et sa courroie de distribution est censée tenir 240 000 km ou 10 ans. Mais à ce kilométrage, mieux vaut inspecter la pompe à huile, qui peut défaillir, rarement toutefois. Le capteur PMH et l’électrovanne du turbo sont sensible, ce qui peut causer des calages du moteur. De plus, la vanne EGR s’encrasse, et FAP se colmate parfois, classique sur les diesels de cette époque.

Pour sa part, la boîte auto est très endurante à condition d’être vidangée vers 80 000 km. Le gros sujet, c’est la suspension hydraulique, à entretenir sérieusement. A long terme, les capteurs de hauteur rendent l’âme, tout comme la pompe haute pression… qui n’est plus disponible chez Citroën depuis longtemps ! Heureusement, elle se répare chez des spécialistes. Les fuites finissent par arriver, et les sphères sont à changer parfois dès 100 000 km (quand d’autres tiennent 200 000 km). A acheter en connaissance de cause.

Le V6 3,0 l DCi de la Renault Latitude, conçu par Nissan, est d'une grande fiabilité et d'un entretien classique. Sa distribution à chaîne facilite les choses.
Le V6 3,0 l DCi de la Renault Latitude, conçu par Nissan, est d'une grande fiabilité et d'un entretien classique. Sa distribution à chaîne facilite les choses.

Doté d’une distribution à chaîne, le V6 de la Renault allie solidité et facilité d’entretien. Vraiment rien de négatif à signaler sur ce bloc, hormis peut-être des soucis de régénération de FAP. Côté boîte, avec une vidange avant 100 000 km, tout va bien. De son côté, la direction a connu des soucis, beaucoup de crémaillères ayant été changées sous garantie. Normalement, tout est rentré dans l’ordre. Le reste des trains roulants vieillit de façon classique. Dans l’habitacle, quelques bugs peuvent se manifester mais sans plus. Un beau bilan.

Avantage : Renault. A la fois plus fiable que la C5 et d’un entretien plus simple, la Latitude remporte ici une victoire nette.

 

Vie à bord : la Citroën, une DS avant l’heure

Des sièges confortables pour la Citroën C5, alliés à une belle finition, pour composer un bel habitacle, même si les places arrière ne sont pas si spacieuses.
Des sièges confortables pour la Citroën C5, alliés à une belle finition, pour composer un bel habitacle, même si les places arrière ne sont pas si spacieuses.

La C5 se signale par une planche de bord au design opulent (bien plus que celui de la C6…), élégant ainsi qu’une belle finition, où abonde le plastique rembourré. Outre l’équipement riche, le confort des sièges, amples et moelleux, contribue à l’agrément de ce cockpit, par ailleurs doté de petites attentions sympas, comme ces bacs de portière éclairés. En revanche, la ceinture de caisse très haute, à l’allemande, limite la luminosité, alors que l’espace aux jambes à l’arrière n’impressionnera personne, même si on a vu pire ailleurs.

Vaste habitacle pour la Renault Latitude, mais la sellerie est un peu ferme et la finition sans aucun cachet.
Vaste habitacle pour la Renault Latitude, mais la sellerie est un peu ferme et la finition sans aucun cachet.

Dans la Renault, c’est l’inverse de la Citroën. Outre un tableau de bord au design sans originalité, on relève une finition très banale, à cause de matériaux sans aucun cachet. Vraiment pas haut de gamme, une Laguna semblant plus chic… Autre sujet de grief, les sièges un peu trop fermes et plats, au confort plutôt décevant. En revanche, l’équipement est encore plus riche que celui de la Citroën, et l’habitabilité arrière meilleure, sans pour autant faire référence.

Avantage : Citroën. Ambiance, confort des sièges et finition valent la victoire à la C5, même si la Latitude offre un espace et un équipement supérieurs.

 

Sur la route : une Citroën talentueuse

Sur route, la Citroën C5 V6 3.0 HDi impressionne par son châssis extrêmement sûr, son confort et sa précision. Le raffinement du moteur est la cerise sur le gâteau.
Sur route, la Citroën C5 V6 3.0 HDi impressionne par son châssis extrêmement sûr, son confort et sa précision. Le raffinement du moteur est la cerise sur le gâteau.

La Citroën souffle le chaud et le froid : excellente position de conduite, mais ergonomie ahurissante ! Notamment à cause du volant à moyeu fixe constellé de commandes, et la console centrale fouillis… On se console avec le doux grondement du moteur qui fait preuve d’une allonge considérable. En milieu de compte-tours, il distille de très belles reprises, même s’il est muselé par une boîte certes très douce mais un peu lente. Il n’apprécie pas les hauts régimes, mais comme il marche tellement bien avant…

Dynamiquement, la Citroën tient ses promesses. Certes, elle n’est pas très agile, mais ses trains roulants sont d’une rigueur totale, et sa direction très précise. Sur autoroute, la C5 apparaît incroyablement stable, elle enquille les courbes à plus de 200 km/h (en Allemagne…) dans une sérénité totale, ignorant superbement raccords de chaussée en appui. Quant au freinage, il est très puissant. Mieux encore, l’hydraulique préserve ces qualités quelle que soit la charge, tout en assurant un confort de roulement remarquable, renforcé par l’insonorisation irréprochable.

Belle homogénéité routière pour la Renault Latitude V6 3.0 DCi, sûre et rapide. Mais l'ensemble pourrait se montrer plus ouaté.
Belle homogénéité routière pour la Renault Latitude V6 3.0 DCi, sûre et rapide. Mais l'ensemble pourrait se montrer plus ouaté.

Dans la Renault, la position de conduite est irréprochable, et elle propose des commandes bien plus intuitives que celles de la Citroën. Surprise, au démarrage, son V6 est moins filtré auditivement que celui de la C5, même s’il demeure correctement insonorisé par la suite. Côté performances, on imaginerait que la Latitude marche mieux que sa rivale vu qu’elle est plus légère, mais au volant, on ne relève pas de différences.

Voici donc une auto performante à mi-régime, et dotée, elle aussi, d’une boîte auto douce quoiqu’un peu lente. Dynamiquement, la franco-coréenne se veut d’abord sûre et prévisible, mais si elle n’est pas vraiment critiquable sur ce point, elle demeure moins rigoureuse et précise que la C5. En outre, sa suspension, souple mais trop fermement amortie sur les aspérités, n’assure pas le même confort, loin de là, même s’il demeure très convenable. Le freinage se révèle rassurant.

Avantage :  Citroën. Précision, rigueur, confort et insonorisation tombent dans l’escarcelle de la C5, qui remporte la victoire.

 

Budget : des familiales au prix de compactes

Si on veut davantage de praticité, la Citroën C6 V 3.0 HDi est disponible en break, qui profite à plein de la suspension à niveau constant.
Si on veut davantage de praticité, la Citroën C6 V 3.0 HDi est disponible en break, qui profite à plein de la suspension à niveau constant.

En bon état, la C5 débute à 3 500 €, en affichant 250 000 km, à 5 000 €, on revient aux alentours des 200 000 km, ensuite ça monte assez vite, jusqu’à atteindre 10 000 € pour tomber vers les 100 000 km. La consommation avoisine les 8 l/100 km.

En option, la Renault Latitude peut s'équiper d'un très agréable toit ouvrant double.
En option, la Renault Latitude peut s'équiper d'un très agréable toit ouvrant double.

Moins recherchée mais aussi plus rare, la Latitude se déniche à des prix similaires à ceux de sa rivale, tout en consommant grosso modo la même chose.

Avantage : Egalité. Prix et consommation sont quasi-identiques entre les deux modèles. Pas de victoire.

 

Verdict : une Citroën plus brillante et contraignante

En 2010, la Citroën C5 bénéficie d'un très léger restylage, qui améliore le multimédia mais ne modifie pas la mécanique.
En 2010, la Citroën C5 bénéficie d'un très léger restylage, qui améliore le multimédia mais ne modifie pas la mécanique.

Par ses prestations, il n’y a pas photo, la C5 est devant. Par son confort, sa finition, ses qualités routières, voire son agrément de conduite. En performances, les deux rivales se tiennent, alors que la Renault gagne sur le plan de l’espace à bord. Elle marque aussi de gros points par sa fiabilité, réellement impressionnante, et sa maintenance plus facile, sachant que sur les deux modèles, certaines pièces deviennent difficiles à trouver.

Le double toit ouvrant ajoute une touche de non-banalité à la Renault Latitude, que des esprits mal intentionnés ont renommée Platitude... C'est moche.
Le double toit ouvrant ajoute une touche de non-banalité à la Renault Latitude, que des esprits mal intentionnés ont renommée Platitude... C'est moche.

 

Thème Avantage
Fiabilité/entretien Renault
Vie à bord Citroën
Sur la route Citroën
Budget Egalité
Verdict Citroën

 

> Pour trouver ces modèles en occasion, rendez-vous sur le site de La Centrale : Citroën C5 V6 HDI 3.0, Renault Latitude 3.0 DCI.

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Avis Citroen C5 (2e Generation)

13,4 /20

C5 (2e Generation) II (2) 1.6 HDI 110 FAP MILLENIUM BVM (2011)

Par bertruc le 21/11/2023

Excellente routière ( sûre et confortable ), économe ( 4,2L/100km ) mais un peu bruyante. Cette C5 pèche par un manque cruel de rangements, un coffre peu pratique ( berline ) et un encombrement qui la rend pénible en ville d'autant que son rayon de braquage n'est guère favorable.Bonne fiabilité si entretien réalisé correctement.

20 /20

C5 (2e Generation) II (2) HDI 160 FAP EXCLUSIVE BVA6 (2011)

Par gege84 le 31/10/2023

Même sans l'hydractive, suspension & tenue de route remarquables : sensation de sécurité.L"aide au freinage d'urgence est d'une efficacité surprenante.La boîte auto permet de garder les mains sur le volant et d'utiliser les palettes pour changer de rapport sur parcours sinueux, à l'approche des ronds-points ou des feux rouges. Sinon l'on peut compter sur le frein moteur en mode automatique ou choisir le mode séquentiel proposé sur le levier de vitesse : ces options permettent de choisir un style de conduite personnalisé.La consommation du moteur HDI inférieure à 6l/100km à 130km/h lui confère une autonomie étonnante de 1100 à 1200km sur route & autoroute. En ville, on dépasse rarement 6,5 l/100km.En résumé, grâce à son équipement doté de nombreuses fonctions, c'est la grande routière idéale permettant en toutes circonstances de longs trajets confortables avec une puissance suffisante pour aborder tous les types de routes par tous les temps.

17,6 /20

C5 (2e Generation) II 2.0 HDI 140 FAP EXCLUSIVE (2009)

Par  le 24/10/2023

Autrement c'est une très bonne routière très confortable si on regarde pas le compteur on est tout de suite à 150 ou 160 sur autoroute, aujourd'hui je sais pas par quel voiture la remplacer. Irremplaçable !

17,2 /20

C5 (2e Generation) II (2) HDI 140 FAP CONFORT BVM6 (2011)

Par Vercors le 09/06/2023

Très bonne auto que j'ai gardé 8 ans. Presque 250 000 km parcourus ensemble.Voiture confortable avec une excellente tenue de route.Je n'ai pas acheté cette auto par plaisir mais pour avoir une auto confortable et réduire mes soucis de lombalgie.Au final, c'est l'auto que j'ai gardé le plus longtemps.Principaux inconvénients : espace intérieur insuffisant pour 4 personnes et gabarit pouvant être problématique...

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Forum Citroen C5 (2e Generation)

contacteurs

Par Invité alintrépide le 25/04/2026 à 14:28

Achat C5

Par Invité Rauny le 27/03/2026 à 20:43

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