Renault Laguna III 2.0T GT 4Control (2008 – 2010), un châssis surréaliste, dès 6 800 €

Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Pourquoi la Renault Laguna III 2.0T GT est-elle collectionnable ?

Une Laguna collectionnable ? Mais oui ! La GT se pare en effet du système 4Control à quatre roues directrices, un élément unique dans sa catégorie. Il confère à la familiale Renault une efficacité de voiture de sport, et le constructeur n’a pas hésité, pour sa promotion, à l’opposer à une Porsche Boxster dans un slalom. La Laguna a gagné bien sûr ! Initialement proposée en essence, la GT s’est ensuite déclinée en diesel, motorisation qui a phagocyté les ventes. De sorte que la première est extrêmement rare… Et recherchée en raison de ses prestations dynamiques hors normes ! C'est peut-être la future R21 Turbo.

Après l’échec retentissant de la Laguna II, lancée prématurément et affublée en conséquence d’une fiabilité désastreuse en début de carrière, Renault aurait dû renommer sa grande berline. A l’instar d’Opel qui a renoncé à l’appellation Vectra (au profit d'Insignia) pour des raisons similaires . Mais non, le losange s’est entêté, allant même jusqu’à créer un air de famille entre les Laguna II et III. Mauvais plan ! Certes, il y avait des contraintes techniques, la plate-forme, au demeurant excellente, étant conservée. Mais la dernière-née s’habille d’une carrosserie au look blafard.

Quelle meilleure façon ne pas mettre en valeur les efforts considérables consentis en matière de qualité, issu de l’exigence de Carlos Ghosn de la voir figurer dans le Top 3 de la catégorie sur ce point ? Toujours est-il que cette Laguna III pourtant pétrie d’atouts ne fait guère impression lors de sa présentation au salon de Francfort 2007.

Cela va mieux en 2008 quand elle reçoit le système à quatre roues directrices 4Control. En soi, ce n’est pas inédit : Honda, Mazda et Mitsubishi, notamment, ont déjà proposé des dispositifs comparables dans les années 80-90. Mais le constructeur français a le mérite de remettre les roues arrière pivotantes au goût du jour et de proposer un élément différenciant sur un segment plutôt conservateur.

Le 4Control, comment ça marche ? Un actuateur électrique situé sur la traverse de suspension arrière est relié aux roues par des biellettes, qui les font braquer dans le sens contraire de celles de l’avant dans une limite de 3,5° jusqu’à 60 km/h, pour une meilleure maniabilité, et dans le même sens ensuite, pour augmenter la stabilité. Cet actuateur est entièrement piloté par un cerveau électronique, qui gère les braquages en fonction des informations envoyées par le capteur placé sur la colonne de direction, et se montre capable de détecter une conduite sportive, donc d’ajuster l’angle des roues arrière en fonction.

Ce dispositif équipe la version GT de la Laguna, disponible en berline et en break Estate. Sous le capot, on ne trouve initialement qu’un bloc essence, le F4R largement employé chez Renault. Ici, il développe 205 ch, donc garantit de belles performances, en plus de profiter d’une fiabilité éprouvée. Pour sa part, l’équipement inclut l’ESP, les jantes alliage de 18, la clim auto bizone, la sono, les phares et essuie-glaces automatiques, le régulateur de vitesse, la sellerie mixte cuir-Alcantara, les projecteurs au xénon ou encore le radar de recul. Belle dotation !

D’autant que le prix demeure raisonnable, à 30 000 €, soit 34 300 € actuels selon l’Insee. Les ventes commencent doucement (7 % du mix total des Laguna), car à l’époque les blocs à essence n’ont pas la cote. Aussi, quand en 2009, la finition GT s’agrémente de blocs diesels, elle augmente sérieusement son succès. Seulement, l’essence devient alors purement anecdotique dans les commandes. D’ailleurs, fin 2010, quand la Laguna bénéficie d’un léger restylage, ne subsistent en finition GT que les diesels ! La Laguna perdurera jusqu’en 2015, sans remplir ses objectifs commerciaux, malgré sa garantie trois ans censée rassurer la clientèle.

Combien ça coûte ?

Des Laguna GT 2.0T, en berline ou en break il y en a très peu sur le marché. A croire que les gens les préservent déjà ! Comptez 6 800 € pour un bel exemplaire affichant plus de 180 000 km, et 8 500 € à environ 130 000 km. On peut imaginer que les autos de moins de 100 000 km dépassent déjà les 10 000 €. On a vu une Laguna 2.0T GT à 12 000 € pour 55 000 km… En Espagne !

Quelle version choisir ?

Berline ou Estate ? Ce dernier présente bien des avantages, en habitabilité et en coffre. Il a aussi été élu plus belle voiture de l’année !

Les versions collector

Toute Laguna 2.0T GT en parfait état et peu kilométrée est un pur collector car on n’en trouve pas !

Que surveiller ?

C’est là qu’on voit que le destin réservé à la Laguna III est injuste. Cette auto est réellement très fiable, surtout en essence. Ainsi, on ne relève pas de faiblesse notable sur la mécanique, que ce soit le moteur ou la boîte.

A l’extérieur, en début de carrière, certains blocs optiques ont manqué d’étanchéité, défaut résolu.

Dans l’habitacle, on relève des pépins électriques, pas de façon endémique, tandis que la clim auto a parfois nécessité des reprogrammations. La finition, imparfaite, génère quelques bruits parasites.

Excellent bilan donc, si, bien entendu, l'entretien a été correctement effectué.

Au volant

J’ai toujours trouvé qu’on est assis un peu haut dans la Laguna III, mais on s’y fait. Le tableau de bord dégage une certaine opulence, ce qui ne cache pas un assemblage général un peu lâche, notamment celui de la console entre les sièges, qui bouge. C’était déjà le cas sur les exemplaires neufs ! Heureusement, le siège offre un maintien rigoureux.

Dès qu’on roule, on note la souplesse du moteur et la fermeté relative de la suspension sur les aspérités. Cela s’arrange avec l’élévation de la vitesse, tandis que le F4RT administre de très jolies accélérations, de façon progressive. Ce n’est pas un rêve de douceur, mais son punch peut tout à fait réjouir.

Et ce fameux châssis 4Control ? Il demande une petite adaptation car avec le train arrière directeur, la moindre action sur le volant a un effet décuplé. En ville, le rayon de braquage se révèle très court, et dans les routes sinueuses, la voiture demande à être maniée avec un minimum de gestes. Petit défaut à signaler : quand on évolue dans les virolos autour de 60 km/h, on ne sait jamais de quel côté l'arrière va braquer car cela correpond à la vitesse où il change de loi. En tout cas, pas besoin d’entrer fort en virage sur les freins pour la faire pivoter, la Laguna le fait à votre place.

En résulte une agilité surprenante d’autant qu’elle ne demande aucun effort. Le grip important ajoute à l’efficacité, d’un niveau rare pour une non sportive, même si à la limite, la Laguna va sous-virer. La précision du volant (un poil léger à mon goût) impressionne également, tout comme la stabilité à grande vitesse. Une ballerine familiale ! Quant au freinage, il est excellent.

Pour le reste, l’insonorisation et le confort donnent satisfaction : la parfaite auto pour prendre du plaisir tout en trimballant la marmaille. Reste que la consommation est un peu élevée, de l’ordre de 9,5 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Renault 21 Turbo (1987 – 1994)

La mode est à la vitesse dans les années 80, et au turbo chez Renault. Ambitieux, celui-ci dégaine en 1987 la 21 Turbo au look spectaculaire. En effet, elle arbore un avant spécifique, celui du concept Orca de Giugiaro, qui a dessiné la Renault, des jupes latérales et un bel aileron arrière. Sous le capot, le 2,0 l turbo crache 175 ch, et permet de jolis chronos : 227 km/h en pointe, 1 000 m départ arrêté en 27,8 s.

La concurrence allemande n’a qu’à bien se tenir, surtout que la française profite d’un excellent comportement routier. Fiable mais légèrement fabriquée, la 21 améliore sa finition lors du restylage de 1989. Juste après, elle bénéficie d’une version Quadra à quatre roues motrices, mais pour 1993, la pose du catalyseur fait chuter la puissance à 162 ch. A partir de 9 000 €.

Renault Laguna III 2.0T GT (2008), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection électronique, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, roues directrices, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 205 ch à 5 000 tr/mn

Couple : 300 Nm à 3 000 tr/mn

Poids : 1 470 kg

Vitesse maxi : 236 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,8 s (donnée constructeur)

