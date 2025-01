La Citroën 2CV de retour, vraiment ?

La Citroën 2CV lancée en 1949 et commercialisée jusqu’en 1990 reste toujours considérée comme l’une des automobiles les plus marquantes de toute l’histoire. Une voiture associée à jamais à l’image des véhicules français à la conception intelligente, qui avait réussi à séduire tout le monde à sa sortie grâce à sa conception robuste, ses aptitudes surprenantes en conduite hors des sentiers battus et sa tarification très basse.

Eh bien figurez-vous que d’après les journalistes anglais d’Autocar, la voiture populaire va signer son grand retour chez Citroën. Une « source interne » leur aurait confirmé la mise en route d’un projet de résurrection, motivée par l’accueil très positif de la Renault 5 E-Tech Electric. Ce projet en serait actuellement à un stage très peu avancé et son cahier des charges n’aurait pas encore été défini dans le détail.

Une 2CV électrique ?

Les journalistes anglais d’Autocar se permettent déjà de spéculer sur sa définition technique et imaginent qu’elle reposera sur la plateforme de la Citroën C3 mais dans une version plus dépouillée que jamais pour limiter les coûts au maximum (et avec un groupe motopropulseur électrique).

Depuis l’époque de la 2cv, en tout cas, les normes à respecter pour les modèles commercialisés en Europe ne sont évidemment plus du tout les mêmes et cette nouvelle 2CV ne pourra pas s’en affranchir. La Renault 5 E-Tech Electric est une citadine électrique à la vocation un peu « haut de gamme », loin de la philosophie de la R5 originelle. La Citroën 2CV du 21ème siècle risquerait elle aussi de proposer des prestations très différentes du modèle originel…