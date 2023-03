Maxi-fiche fiabilité - Citroën C3 : une discrète à ne pas écarter

En bref

Après deux générations aux lignes originales, Citroën change totalement le look de sa C3 « cru 2016 », mais conserve des lignes singulières. Grâce à son style différenciant et sa base technique identique à celle de la 208, elle compte bien semer le trouble dans la bataille auquel se livrent les Renault Clio et Peugeot 208. Malgré des tarifs compétitifs, elle reste derrière, mais son succès est bien réel puisque la production a dépassé le million d’unités en mai 2021.



C’est au Mondial de Paris en 2016 que la C3 est révélée au public. Sa commercialisation débute en octobre avec au choix trois motorisations : PureTech essence de 68, 82 et 110 ch, et BlueHDi diesel de 75 et 110 ch. Trois finitions sont au programme : Live, Feel et Shine.



À partir d’août 2018, le 1.5 BlueHDi de 100 ch apparaît et met à la retraite l’ancien 1.6 BlueHDi. Début 2020, elle profite d’un restylage, plutôt léger. Les transformations se concentrent sur la partie avant avec de nouveaux joncs chromés au niveau de la calandre, des optiques retravaillés, et l’ouverture de la prise d'air centrale est redessinée. En revanche, le bas du bouclier est inchangé, comme l’arrière de l’auto. Vue de profil, on remarque que les Airbump ont disparu, remplacés par des éléments en plastiques dont les formes diffèrent, mais pas la taille.



À l’intérieur, deux nouvelles « ambiances » apparaissent avec un insert imitation bois et une autre avec des cerclages et inserts de sièges de couleur émeraude. Au niveau technique, on note l’apparition de la boîte automatique EAT6, proposée uniquement avec le PureTech 110. Enfin, la gamme se complexifie avec plus de finitions : Live, Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack.