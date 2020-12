Essai - Citroën C3 Puretech 83 (2020) : que vaut la motorisation d'accès ?

En bref Citadine polyvalente A partir de 15 300 € Motorisation d’accès

La Citroën C3 vit dans l’ombre des Renault Clio et Peugeot 208 depuis des dizaines d’années, pourtant elle reste une concurrente de choix sur ce marché, le plus actif d’Europe. Depuis 2016, où cette troisième génération est apparue, la française s’est écoulée à plus de 850 000 exemplaires sur le Vieux Continent. Elle est également la troisième voiture la plus écoulée dans l’Hexagone toutes catégories confondues, et enfin la plus vendue par le constructeur tricolore. Un joli palmarès que Citroën entend conserver à travers un restylage plus que frileux !

Les « changements » sont principalement d’ordre cosmétique et se concentrent sur la face avant oùles joncs chromés qui surplombent la calandre se séparent désormais en forme de V autour des optiques dorénavant à LED. Les « airbumps », ces protections en plastique sur les portières, se font aussi plus discrets. Seul un œil averti pourra constater les évolutions.

La française a bâti sa notoriété sur son design rondouillard, jovial et entièrement personnalisable. Elle est en quelque sorte la Mini à la française dans ce domaine, car pas une C3 dans la rue ne se ressemble. Citroën profite de ce restylage pour renforcer cette offre avec désormais 97 combinaisons de coloris possible entre la carrosserie, le pavillon, les rétroviseurs, les airbumps et les entourages d’antibrouillards. Sans oublier, de nombreux stickers proposés en option comme par exemple ceux dédiés à habiller la gélule dessinée sur le toit (78 €). Notre version d’essai, en finition haut de gamme Shine Pack facturée 19 950 € les offres sous forme de pack. Sur les finitions plus basses, seul le toit différencié est en option (300 €).

A bord, c’est un copié collé de l’actuelle avec ses qualités et ses défauts. On retrouve un habitacle plaisant à vivre composé d’une planche de bord au dessin original, de sièges larges et moelleux (une exclusivité sur le segment) et d’un système multimédia aux performances correctes. De nouveaux inserts comme l’imitation bois dénommée Techwood, présente sur notre modèle d’essai, font leur apparition et renforce l’aspect chaleureux. Dommage, Citroën n’ait pas saisi l’occasion pour corriger quelques défauts. A commencer par la qualité des plastiques durs qui recouvrent toute la planche de bord. Comparée à ses compatriotes, la C3 fait figure d’épouvantail. On regrette également que les commandes de climatisation et de chauffage soient toujours intégrées au système multimédia.

Statu quo également pour les aspects pratiques. L’espace aux places arrière est passable pour deux adultes de plus d’1m80 et le volume de coffre se place quant à lui dans la moyenne basse de la catégorie avec une capacité comprise entre 300 et 922 litres. Quant aux rangements, ils restent décevants. L’habituel logement au pied de la console centrale, dans lequel on jette ses clés, son bip ou sa monnaie est ici occupé par un double-porte gobelets très peu pratique et limité en hauteur. Il est par exemple impossible d’y mettre une petite bouteille ou un gobelet de grande taille, type Mac Donald ou Starbuck coffee.

Il y a quelques mois encore, un petit 3 cylindres essence de 68 ch se chargeait d’assurer le premier prix. Citroën l’a retiré du catalogue et ce rôle est désormais confié au 1.2 Puretech de 83 ch. Ce qui signifie d’emblée une inflation du ticket d’entrée, puisque désormais la C3 débute à 15 300 €.

Ce petit 3 cylindres essence atmosphérique répond principalement à une utilisation urbaine. Discret à l’oreille et bien équilibré, il fait preuve d’une étonnante souplesse à bas régime ce qui renforce l’agrément de conduite en ville. Dommage, il est exclusivement proposé avec une boîte manuelle, peu agréable à manier à cause de ses grands débattements. Sur les grands axes, le Puretech 83 n’est pas dans son élément et notamment sur autoroute où le conducteur est constamment en recherche de couple. Il vous faudra alors anticiper constamment les dépassements et les insertions sur voie rapide. En conditions réelles sur un parcours mixte nous avons relevé une moyenne de 6,5 l/100 km, soit 1 litre de plus que les valeurs d’homologation. Notez enfin, qu’il échappe au malus écologique qu’importe la configuration en équipement (qui influe sur les taux de CO2). Si votre priorité est la polyvalence, orientez-vous vers le Puretech 110, sa version suralimentée, qui en prime peut bénéficier d’une boîte automatique.

Citroën a fait du confort sa priorité et cette C3 en est le reflet. Les suspensions souples et les sièges larges et moelleux placent la petite française comme la plus reposante à conduire de sa catégorie à l’heure actuelle sur le marché. La filtration est excellente ce qui donne la sensation aux occupants d’être à bord d’un cocon. L’agilité et le dynamisme ne sont pas au cahier des charges, le comportement routier se voulant neutre.