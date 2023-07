Essai - Citroën C3 : à l’épreuve pendant une semaine

Pour ce nouvel essai longue durée, nous avons convoqué une citadine presque discrète dans nos villes, mais qui est loin de faire de la figuration. Depuis le début de l’année, il s’en est vendu près de 30 000 exemplaires, avec une part de marché de 3,3 %.

La semaine passée à son volant va-t-elle mettre en lumière ses rides ? Ou au contraire sont-elles encore bien cachées ? Équipements, aspects pratiques, confort, nous avons détaillé cette C3 de fond en comble, jusqu’à l’observer sur le marché de la seconde main.





Carte d’identité de la Citroën C3 essayée : PureTech 83 C-Series (prix de 20 200 €)

Date de commercialisation : octobre 2016

Restylage : mars 2020

Lieu de production : Slovénie (Trnava)

Motorisations : PureTech 83 ch (atmosphérique), 110 ch (turbo), Blue HDi 100 ch

Transmissions : boîte manuelle à cinq et six rapports, automatique à six rapports (EAT6)

Finitions : You!, C-Series, Shine et Elle





Lundi : le parcours autoroutier

Le premier contact avec notre C3 débute par le centre de la capitale pour rejoindre l’A13 que nous empruntons jusqu’au « terminus », à Caen. On apprécie d’emblée le confort des sièges. Moelleux, bien dessinés et supportant bien les cuisses, leur impression de bien-être qu’ils procurent séduit. La position de conduite est facile à trouver, avec une bonne amplitude de réglage. On peut toutefois être un peu surpris par la taille du volant, dont le diamètre est un peu grand par rapport aux concurrents, qui semblent les réduire de plus en plus. Cependant, c’est un détail pour lequel on s’habitue rapidement. En revanche, on se fait moins à l’absence d’accoudoir central.

Après quelques kilomètres, seulement, on s’aperçoit que l’autoroute n’est pas sa tasse de thé. La tenue de cap est un peu perturbée par la sensibilité au vent latéral et le volume sonore à bord s’avère élevé. Bruits de roulement et d’air s’ajoutent à celui du moteur, qui tutoie les 4 000 tr/min en évoluant à 130 km/h, à cause d’une boîte de vitesses à seulement cinq rapports.

Cette mécanique trois cylindres dénuée de turbo n’est pas le meilleur compagnon sur autoroute. Puissance timide (83 ch) et faible couple (118 Nm) ne font pas de miracles. L’anticipation est le maître-mot lors des insertions, et pour ne pas se retrouver « piégé » derrière un camion.





Mardi : en milieu urbain

Pour évoluer en ville, nul besoin de puissance, ce qui convient mieux à notre C3. Son petit moteur, quoique vibrant au ralenti, est souple et plutôt discret. En revanche, la commande de boîte n’est clairement pas un modèle d’agrément. Ce n’est pas tant la précision ou le guidage qui fait défaut, mais le débattement. Passer de la deuxième à la troisième nécessite un mouvement ample, pas franchement agréable et qui devient rapidement pénible.

À l’inverse, on ne peut qu’apprécier la douceur des suspensions, qui « avalent » tout ou presque. Associé au moelleux des sièges, il est difficile de trouver un confort aussi ouaté sur le segment.

Globalement, la C3 est une bonne citadine, sans être non plus la meilleure. Elle offre une bonne vision périphérique vers l’avant, beaucoup moins vers l’arrière, comme la plupart des modèles. Son gabarit compact (longueur de 3,99 m) est un atout pour se garer, même si l’on aurait apprécié un meilleur rayon de braquage. Sur ce point, une Peugeot 208 fait nettement mieux.







Mercredi : sur le réseau secondaire

À vouloir trop privilégier le confort, Citroën a délaissé quelque peu la tenue de caisse. L’aspect sécuritaire n’est pas remis en cause, mais le roulis comme le tangage mériteraient d’être mieux maîtrisés. Une Peugeot 208, presque aussi confortable, propose un bien meilleur compromis.

Même si la C3 préfère être menée paisiblement, son moteur de 83 ch manque franchement de répondant. Creux à bas régime, il ne se montre guère plus vigoureux dans les tours. La patience reste de mise, comme sur autoroute. Ce manque de souffle a au moins le mérite de limiter les consommations.

La déclinaison de 110 ch, avec turbo, est autrement plus indiquée. De plus, elle donne accès à la transmission automatique EAT6, évitant par la même occasion les débattements à rallonge de la boîte manuelle.





Jeudi : les aspects pratiques

Vendredi : un point sur la fiabilité

La Citroën C3 n’est pas une bête à chagrin. Il faut toutefois savoir que le moteur PureTech de 110 ch a connu des soucis de courroie de distribution. Elle se désagrège et peut engendrer de graves conséquences. Seulement, ce souci touche essentiellement les modèles du début de carrière (jusqu’en 2017). Le moteur PureTech peut aussi être victime de phénomène de cliquetis. Autrement, le système multimédia présente des lenteurs, des coupures ou encore des problèmes de connexion Bluetooth. Enfin, la qualité des matériaux employés dans l’habitacle est assez basique. Les rayures et les bruits parasites apparaissent vite.





Week-end : on fait les comptes

Consommation :

Avec des prix à la pompe qui restent élevés, le chapitre consommation peut vite faire grincer des dents. Cette C3, équipée du plus petit moteur, nous épargne la grimace. Sur autoroute, son appétit s’établit à 6,6 l/100 km. Une bonne valeur compte tenu de sa boîte à cinq vitesses, qui oblige le moteur à évoluer à un régime élevé de 3 900 tr/min à 130 km/h. En ville, on peut tabler sur un raisonnable 6 l/100 km, à condition de rester souple et de privilégier une conduite tout en douceur. Sur la route, cette C3 se montre particulièrement sobre puisque nous avons relevé 4,7 l/100 km. L’absence de turbo sur ce moteur permet de limiter les consommations, mais cela se ressent aussi sur son manque de vitalité.

Tarifs :

Notre modèle d’essai est facturé 20 200 € dans cette finition C-Séries. À prix comparable, la Renault Clio, fraîchement restylée, en finition Techno et moteur TCe 90 est mieux équipée et plus puissante, sans devoir débourser beaucoup plus (20 900 €).

De son côté, la Peugeot 208 n’est pas donnée. Il faut compter 21 320 € pour s’offrir une Active Pack, qui ne dispose pas de la climatisation automatique par exemple, motorisée par le petit PureTech de 75 ch. À ce jeu, une Volkswagen Polo fait mieux avec son 1.0 MPI de 80 ch, et en étant facturée 20 640 €. Sa banquette n’est rabattable qu’en une seule partie, mais le combiné d’instrumentation numérique est de série.

Offres de locations :

Afin de comparer le coût entre différentes versions de la citadine, nous avons conservé les mêmes critères (durée et kilométrage annuel), tout en modifiant les moteurs et les finitions. Voici ce à quoi vous avez droit :

PureTech 83 YOU! PureTech 83 C-Series PureTech 110 EAT6 ELLE BlueHDi 100 Shine Loyer 97,12 € 192,13 € 239,24 € 255,60 € Apport 3 500 € 2 698,50 € 3 460,50 € 3 291 € Durée 48 mois 48 mois 48 mois 48 mois Kilométrage annuel 10 000 km 10 000 km 10 000 km 10 000 km Option d'achat 10 246,96 € 10 356,48 € 13 650,06 € 11 445,88 € Montant acquisition 18 408,72 € 22 085,09 € 28 354,84 € 26 750,08 € Prix catalogue 16 590 € 20 200 € 25 600 € 24 400 €

Quels tarifs pour une Citroën C3 d'occasion ?

Grâce à son âge quelque peu avancé (6 ans), les prix de la C3 débutent bas. Ainsi, on peut dénicher un modèle en échange de 5 500 €. Il s’agit d’un prix plancher et vous n’aurez droit qu’à une version diesel fortement kilométré (170 000 km environ) et à l’équipement chiche. Il est aussi fort possible qu’il s’agisse d’une voiture de société.

Il est donc plus raisonnable de tabler sur un budget de 8 000 €. Vous pouvez ainsi prétendre à une version PureTech 83 en finition Feel et totalisant un peu plus de 100 000 km.

Cependant, la C3 s’apprécie davantage avec un équipement plus riche et un look plus sympa (Airbump, teinte de toit dissociée…). Dans ce cas, l’enveloppe grimpe à 10 000 €, pour un modèle de 2016 affichant un peu plus de 100 000 km. Vous profiterez dans ce cas de la finition Shine et du moteur PureTech de 110 ch, plus convaincant que le PureTech de 83 ch de notre essai.





Le bilan : et pourquoi pas une occasion ?

La Citroën C3 présente encore quelques qualités comme son design tout en rondeur et son confort de suspension. En revanche, elle accuse le coup dans d'autres domaines comme pour le système multimédia, son volume de coffre, son comportement qui manque de tenue... De plus, elle ne se révèle pas vraiment meilleur marché face à la concurrence. Dans ce cas, se diriger vers une occasion récente est une alternative intéressante. Les prix sont plus accessibles et les modèles nombreux sur le marché de la seconde main.