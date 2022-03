Citroën C6 (2005-2012) : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Le vaisseau amiral de la marque aux chevrons voit le jour fin 2005, après avoir été présenté au public au salon de Genève de la même année. Objectif de Citroën, faire de l'ombre aux premiums allemandes. Pour y parvenir, elle va mettre le paquet. Ligne osée et inédite, qui n'est pas sans rappeler le concept-car Lignage présenté au salon de Genève de 1999. Longueur de cette berline : 4,90 m, soit les dimensions des Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes Classe E. À bord, le confort est de mise. En ayant recours à l'hydraulique, La C6 se dote de la suspension active à flexibilité et amortissement pilotés. De quoi faire rougir les allemandes ! Côté motorisations, elle n'est disponible au lancement qu'avec un 2.7 V6 diesel HDI de 208 ch et un 3.0 V6 Essence de 215 ch. Plus tard, apparaîtront un 4 cylindres 2.2 HDI de 173 ch et un 3.0 V6 HDI de 240 ch. Enfin, pour ce qui est de l'équipement, Citroën fait très fort. Dès l'entrée de gamme on dispose entre autres de 9 airbags, des feux diurnes (la C6 est la première berline commercialisée en Europe avec ces deux dispositifs) de l’aileron arrière automatique, des phares au xénon, du régulateur et limiteur de vitesse, du système audio CD MP3 avec écran couleur, de la climatisation automatique bi-zone, du frein de parking électrique, des jantes alliage 17 pouces, du détecteur de sous-gonflage, des sièges avant et rétroviseurs électriques, ainsi que de l’allumage automatique des feux et des essuie-glaces...

Mais cela ne suffira pas à faire son succès, on l'a rapidement compris.

Sous le capot de la C6

En diesel

2.2 HDI: 173 ch

2.7 V6 HDI : 208 ch

3.0 V6 HDI : 240 ch

En essence

3.0 V6 : 211 ch – 215 ch

LA C6 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Le bilan est plutôt encourageant. Les C6 affichant de gros kilométrages sont nombreuses, et à bord, le mobilier se montre assez résistant.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Si l'on exclut la récurrence de l'usure prématurée des pneumatiques, les autres organes (plaquettes, disques de freins, embrayage...) semblent tenir le coup.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Par rapport à celles de ses rivales allemandes, celles de la C6 se montrent à peine plus abordables. Pas de quoi se frotter les mains. S'agissant d'une grosse berline animée par des mécaniques de grosse cylindrée, les prix grimpent...

Est-elle chère à entretenir ?

Victime de pannes récurrentes (vanne EGR, rotules de suspension, pneumatiques (usures prématurées)... la facture pèse sur l'entretien courant. Et la présence d'une courroie de distribution et non d'une chaîne comme ses rivales allemandes, n'arrange rien, car il faut la remplacer.