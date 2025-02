Rétromobile : quelle voiture acheter si vous avez 100 000 € ?

Pour 10 briques, t’as plus rien. Du moins en neuf, à cause du malus affolant. A moins de rouler en électrique, ce qui peut ne pas totalement séduire les passionnés. Si on aime les voitures de sport thermiques, le recours à la voiture de collection s'avère donc salutaire, vu qu’on accède, à 100 000 €, à des voitures hautement désirables, dont les équivalents en neuf passent allègrement les 200 000 €, au bas mot. Quand ils existent !

Comme toujours, l’achat d’un collector, quel que soit son âge, nécessite bien des précautions. Choisissez d’abord et avant tout une auto qui vous emballe, en excellent état d’origine, dotée de son historique et, idéalement, faites-vous accompagner d’une personne connaissant parfaitement le modèle. Les clubs présents à Rétromobile seront alors précieux. A ces conditions, vous pourrez transformer votre achat-plaisir en placement et récupérer plus que votre mise à la revente. Allez donc faire ça avec une auto neuve !

Ancienne

Porsche 911 Carrera 3.0 (1975 - 1977)

Née 901 en 1963, la Porsche 911 a dû se renommer sur réclamation de Peugeot. Et on peut penser que ça lui a nettement servi ! Ce coupé 2+2 s’est imposé non seulement grâce à son fabuleux moteur flat-six logé à l’arrière mais aussi ses qualités annexes : praticité, fiabilité, facilité au quotidien. De plus, elle a évolué en permanence, son 2,0 l de 130 ch devenant au fil des ans un 2,7 l de 210 ch sur la Carrera RS.

Restylée fin 1973, où elle reçoit des pare-chocs à soufflets, la 911 continue à muer, se déclinant en Carrera 3.0 en 1975. Mue par un 3,0 l de 200 ch, elle marche très fort (1000 m DA en 26,3 s) et se montre plus souple que la 2,7 l qu’elle remplace. Elle récupère en effet le 3,0 l de la 911 Turbo mais sans suralimentation, un bloc très solide. En 1977, la SC remplace la Carrera 3.0 en perdant 20 ch. Cette dernière, rare (3 651 unités) est donc une 911 de connaisseur. Remarquablement fiable, elle est en revanche très sensible à la corrosion. Dès 90 000 €. Cote stable.

Youngtimer

Ferrari F355 (1994 – 1999)

Succédant à la 328, un grand succès, la 348 a eu du mal à convaincre par la faute d’un châssis et d’une fabrication pas au niveau. Heureusement, en 1994, sur sa base, apparaît la F355, entièrement revue corrigée. Déjà par son moteur, toujours un V8 à vilebrequin plat mais doté de culasses à 5 soupapes par cylindre. Résultat, ce 3,5 l atmo, allié à une boîte 6, produit quelque 380 ch et emmène la Ferrari à près de 300 km/h. Belle (merci Pininfarina), ultra-performante et terriblement efficace, la F355 séduit la clientèle.

Déclinée en coupé Berlinetta, en targa dite GTS et en décapotable Spider, la F355 inaugure en 1997 la boîte robotisée F1 sur une Ferrari de route. Très appréciée, la Ferrari termine néanmoins sa carrière dès 1999, produite à 7 559 unités, un joli score. Très fiable mécaniquement à condition d’avoir été méticuleusement entretenue (ruineux !), elle pâtit de petits faits de corrosion et d’un boîtier de gestion moteur délicat. A partir de 90 000 €. Cote en hausse.

Newtimer

Renault Clio V6 (2000 – 2005)

Si la délirante R5 turbo avait sa raison d’être (la compétition en rallye), la Clio V6 est plus folle encore. En effet, l’idée d’implanter un gros V6 au centre d’une citadine revient au designer maison Axel Breun, un des artisans du retour d’Alpine. Son chef, Patrick le Quément, défend l’idée auprès de la direction générale, qui prend la décision de produire cette supercar de poche.

Le développement est confié à TWR, qui, malheureusement, livre une copie inaboutie en 2000. La Clio V6, 230 ch, marche fort, mais s’avère très délicate à mener. Alors, Renault Sport revoit la voiture, et après un arrêt de production en 2003 (une fois 1 309 produits), la Clio V6 revient quelques moins plus tard, corrigée. Plus puissante (255 ch) et efficace, la méga-Clio est enfin au point, mais son prix énorme la confine à des ventes confidentielles : 2 822 seront écoulées jusqu’en 2005. Remarquablement fiable si son circuit de refroidissement est en bon état, la Clio V6 n’en finit pas de prendre de la valeur. Dès 65 000 € en phase 2. Cote en hausse.