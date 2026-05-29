Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.

Qu’on se le dise : les modèles néorétro chez Renault sont exclusivement électriques, y compris la nouvelle Twingo inspirée de la toute première. À la fois un pari pour la marque qui compte sur l’effet coup de cœur pour vendre du zéro-émission, et une décision qui divise les nostalgiques en deux catégories : ceux qui sauront s’en accommoder, et les autres… Tant que l’État participe à l’acquisition pour fixer le prix d’appel à moins de 16 000 €, la nouvelle venue pourrait bien connaître un succès commercial historique digne de celui de la Zoe…