Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.
4. Les fiches techniques respectives des Renault Twingo et Citroën e-C3
Les chiffres clés
|Renault Twingo 4 IV 80 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION
|Citroen E-c3 (4e Generation) IV 113 AUTONOMIE URBAINE YOU 44.2 KWH
|Généralités
|Finition
|EVOLUTION
|YOU
|Date de commercialisation
|03/02/2026
|01/09/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|3,78 m
|4,01 m
|Largeur sans rétros
|1,72 m
|1,75 m
|Hauteur
|1,49 m
|1,56 m
|Empattement
|2,49 m
|2,54 m
|Volume de coffre mini
|305 L
|328 L
|Volume de coffre maxi
|966 L
|1 180 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|4
|5
|Poids à vide
|1 275 Kg
|--
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Electrique
|Puissance fiscale
|3 CV
|4 CV
|Couple
|175 Nm
|124 Nm
|Puissance moteur
|80 ch|trs/min
|113 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|263 km
|--
|Capacité batterie
|27,50 kWh
|44,20 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|130 km/h
|--
|Accélération de 0 à 100 km/h
|12.1 s
|--
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|-4000
|ZERO
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