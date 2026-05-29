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Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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4. Les fiches techniques respectives des Renault Twingo et Citroën e-C3

 

Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.

 

Les chiffres clés

Renault Twingo 4 IV 80 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION Citroen E-c3 (4e Generation) IV 113 AUTONOMIE URBAINE YOU 44.2 KWH
Généralités    
Finition EVOLUTION YOU
Date de commercialisation 03/02/2026 01/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 3,78 m 4,01 m
Largeur sans rétros 1,72 m 1,75 m
Hauteur 1,49 m 1,56 m
Empattement 2,49 m 2,54 m
Volume de coffre mini 305 L 328 L
Volume de coffre maxi 966 L 1 180 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 4 5
Poids à vide 1 275 Kg --
Caractéristiques moteur    
Motorisation Electrique Electrique
Puissance fiscale 3 CV 4 CV
Couple 175 Nm 124 Nm
Puissance moteur 80 ch|trs/min 113 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 263 km --
Capacité batterie 27,50 kWh 44,20 kWh
Type batterie Lithium-ion Li Lithium-ion Li
Performances / consommation    
Vitesse maximum 130 km/h --
Accélération de 0 à 100 km/h 12.1 s --
Emissions de CO2 0 g/km (wltp) 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000 ZERO
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Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

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Qu’on se le dise : les modèles néorétro chez Renault sont exclusivement électriques, y compris la nouvelle Twingo inspirée de la toute première. À la fois un pari pour la marque qui compte sur l’effet coup de cœur pour vendre du zéro-émission, et une décision qui divise les nostalgiques en deux catégories : ceux qui sauront s’en accommoder, et les autres… Tant que l’État participe à l’acquisition pour fixer le prix d’appel à moins de 16 000 €, la nouvelle venue pourrait bien connaître un succès commercial historique digne de celui de la Zoe…

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