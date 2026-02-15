Vous cherchez une petite citadine polyvalente à prix abordable. Pourquoi pas la Citroën C3, mais à condition de choisir la bonne version.

À l’image de ce que pratique Dacia (spécialiste du « low cost ») avec sa Sandero ou sa Spring électrique, la marque Citroën propose depuis 2024, une Citroën C3 qui utilise une plateforme indienne, destinée en priorité aux marchés émergents. L’utilisation de cette base technique permet de réduire les coûts, tout comme la production en Slovaquie de ce véhicule.

Avec la Citroën C3, on a droit à petite auto au style sympathique, façon crossover, elle inaugure le nouveau logo Citroën et dispose de projecteurs en forme de crochet. Cette auto mesurant 4,02 mètres de long, dispose de places arrière à l’habitabilité correcte et d’un coffre d’une capacité de 328 litres. À bord, la Citroën C3 reçoit une instrumentation numérique « tête haute » et un grand écran multimédia de 10,25 pouces (à partir du deuxième niveau de finition).

Des débuts compliqués

On ne peut passer sous silence que les débuts de cette Citroën C3 et en particulier l’électrique Citroën Ë-C3 ont été laborieux. De multiples problèmes de logiciel, de moteur électrique, d’équipements défectueux, ont contraint la marque à retarder les livraisons de son modèle de plusieurs mois, les choses rentrant dans l’ordre vers la fin de 2024. Depuis, les autos victimes de « bugs » ont toutes été révisées lors d’un passage en atelier et les voitures mises en vente aujourd’hui ne souffrent plus de ces défauts de jeunesse.

Un deuxième niveau de finition très correct

Pour un tarif de 15 990 € en entrée de gamme (moteur thermique de 100 ch et finition You), la Citroën est relativement bien équipée avec la climatisation de série, tout un tas d’aides à la conduite dont les radars de stationnement à l’arrière, le freinage automatique d’urgence, le régulateur/limiteur de vitesse. Quant à la radio, elle s’active via un smartphone que l’on positionne sur une station d’accueil au centre du tableau de bord. C’est à partir du deuxième niveau de finition (Plus) que la petite Citroën C3 devient vraiment attrayante. Elle reçoit alors des barres de toit noires, des « Color Clips » ces sortes de petites barrettes en couleur qui se placent sur les custodes et le bouclier avant, des coques de rétroviseurs « Noir Brillant », des roues de 17 pouces, des projecteurs LED, un toit d’une couleur différente de celle de la carrosserie (noir ou blanc), des sabots avant et arrière. S’ajoute à tout cela une banquette arrière fractionnable (2/3-1/3), un écran multimédia de 10,25 pouces tactile avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et un système audio (DAB) à six haut-parleurs, etc. La version électrique quant à elle reçoit de série : câble de charge Mode 3 (Wall Box) pour prise de charge T2, chargeur embarqué 7,4 kW monophasé pour toutes les versions (en option 11 kW), recharge rapide en courant continu de 100 kW (sur borne publique pour l’Autonomie Confort) et services Connect PLUS (pour une période d’essai de 12 mois).

Un confort « typé Citroën » pour la C3

La Citroën C3 utilise la plateforme « Small, Car » que de nombreux modèles du groupe Stellantis vont récupérer dont les SUV citadins Citroën C3 Aicross et Opel Frontera. De plus, elle dispose de série d’une suspension Citroën Advanced Comfort qui, comme son nom l’indique, offre un très bon confort de roulement grâce à l’apport des butées hydrauliques progressives. L’auto est assez légère, ce qui permet même avec le moteur le moins puissant de 100 ch, d’avoir de bonnes reprises et de bonnes accélérations pour une consommation assez raisonnable. En revanche, pour le dynamisme on repassera, la sportivité n’étant pas inscrite au programme.

Moteurs thermiques et électriques

Sous le capot on a le choix, pour la partie thermique, entre un bloc trois cylindres 1.2 PureTech (à chaîne de distribution) de 100 ch et 205 Nm de couple (boîte manuelle à six rapports) et le même moteur, mais avec un système d’hybridation 48V de 110 ch et 205 Nm de couple. Ce bloc est associé à une boîte robotisée à six rapports. On peut également choisir la Citroën ë-C3 avec une motorisation électrique de 113 ch associée au choix avec une batterie de 30 kWh pour la version « Autonomie urbaine » (autonomie électrique de 204 km) ou 44 kWh pour la version « Autonomie confort » qui voit son autonomie électrique progresser pour atteindre les 314 km (WLTP). Cette Citroën Ë-C3 est proposée en entrée de gamme à 19 740 € et elle bénéficie de la prime écologique européenne qui est comprise entre 3 500 € et 5 700 €.

Une auto qui plaît

Affichant un style très personnel et une allure de faux SUV citadin, la Citroën C3 plaît et elle s’est classée à la cinquième place des ventes sur le marché français en 2024. Une place méritée, car cette citadine affiche des tarifs abordables, un très bon niveau de confort et des performances correctes. Dans la catégorie des citadines polyvalentes avec ses moteurs thermiques, elle entre en concurrence avec la Dacia Sandero en proposant un intérieur plus haut de gamme que sa rivale roumaine, tandis que lorsqu’elle dispose d’une motorisation électrique, elle devient l’adversaire directe d’une Dacia Spring, tout en offrant un confort et un comportement routier bien supérieurs.