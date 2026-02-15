Motorisations thermiques

1.2 PureTech de 100 ch

Les moteurs PureTech traînent une très mauvaise réputation. Ils ont été pénalisés par le manque de fiabilité de leur courroie de transmission baignant dans l’huile. Ceux de la Citroën C3 sont de nouvelle génération (qui date de 2023) et disposent d’une chaîne de distribution. Dans le cas de ce moteur 1.2 PureTech de 100 ch, il s’agit d’un bloc trois cylindres qui a la mauvaise idée de vibrer un peu à bas régime, mais qui se révèle relativement vaillant lorsque l’on appuie sur l’accélérateur en ville. Le poids de l’auto étant limité, les 100 ch et les 205 Nm de couple se révèlent suffisants pour tous les types de parcours. Rien ne sert de brusquer la bête, car la C3 est typée confort et elle prend un peu de roulis en virage. Avec cette motorisation, la boîte est manuelle et se trouve dotée d’une sixième vitesse assez longue et il sera donc nécessaire de rétrograder quand la montée devient trop rude. La consommation dans la « vraie vie » est proche des 6,5 l/100 km en moyenne. Pour finir, face aux soucis de fiabilité, Peugeot a décidé d’augmenter la période de garantie des moteurs à huit ans ou 160 000 km.

Fiche technique

Type : trois cylindres, turbo, essence

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 100 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 205 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : boîte manuelle à six rapports

Roues avant motrices

0 à 100 km/h : 10s6

Vitesse maxi : 160 km/h

Consommation en cycle mixte WLTP : 5,7 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 126 à 128 g/km

1.2 PureTech Hybrid 48V 110 ch

Le même moteur 1.2 PureTech de 100 ch reçoit l’apport d’un système hybride léger de 48 volts pour la Citroën C3 hybride et affiche alors en puissance cumulée, 110 ch. Cela ne transforme pas pour autant le groupe motopropulseur en foudre de guerre, mais cela permet d’en « avoir un peu plus sous la pédale » et de voir la consommation diminuer de quelques centilitres et les rejets de CO2 de ne pas dépasser les 114 g/km. De plus, ce moteur est associé à une boîte robotisée à double embrayage. Elle est dotée six rapports qui occasionnent quelques à-coups en ville. Malgré un confort d’utilisation plus important, cette motorisation fait payer tout cela un peu cher puisqu’il faut ajouter la coquette somme de 2 900 €, par rapport au 100 ch, pour utiliser cette motorisation. Malgré la baisse de la consommation, le surcoût sera très difficile à rentabiliser.

Fiche technique

Type : trois cylindres, turbo, essence

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 100 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 205 Nm à 1 750 tr/mn

Moteur électrique puissance/Couple : 28 ch/55 Nm

Puissance cumulée : 110 ch

Transmission : boîte auto (double embrayage) à six rapports

Roues avant motrices

0 à 100 km/h : 9s8

Vitesse maxi : 160 km/h

Consommation en cycle mixte WLTP : 5 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 114 g/km

Motorisation électrique

Motorisation 113 ch, batterie 30 kWh et batterie de 44 kWh

Un seul moteur électrique qui entraîne les roues avant, c’est ce que l’on découvre sur la Citroën Ë-C3. Développant une puissance de 113 ch, cet électromoteur remplit parfaitement sa tâche. Cet électromoteur est associé au choix avec une batterie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) de 30 kWh (version Autonomie Urbaine) ou une batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) de 44 kWh. Avec la première l’autonomie WLTP est de 204 km, tandis qu’avec la seconde ce sera 314 km. Afin de régénérer la batterie en roulant on peut compter sur une récupération d’énergie élevée (synonyme de frein moteur important) par défaut. Et il n’y a pas de système One-Pedal au menu. On peut moduler cette régénération au lever de pédale avec un mode « C », mais la décélération reste toujours assez prononcée. Compte tenu de la faible autonomie, on cantonnera cette auto dans des trajets urbains et périurbains ou a des petits déplacements sur les routes départementales. Car si les conditions sont réunies (température extérieure pas trop basse, batterie chargée proche des 100 %), on pourra espérer 290 km avec la batterie de 44 kWh (42 kWh utiles) et cela bien sûr, sans fréquenter les grands axes et l’autoroute, sinon l’autonomie sera au maximum de 180 km. Pour la recharge sur courant alternatif (AC), on peut compter 4 h 10 avec le chargeur de 7 kW de série sur une Wallbox et 2 h 50 avec le chargeur 11 kW en option (400 €) sur du triphasé. Pour la recharge en courant continu (DC), avec la batterie de 30 kWh, il faudra choisir l’option (500 €) recharge rapide courant continu 30 kW (borne publique), mais attention dans ce cas on ne peut pas opter pour le chargeur AC de 11 kW. Pour la batterie de 44 kWh ce sera un peu mieux avec une possibilité de recharge à 100 kW de 10 à 80 % en une demi-heure. Si vous ne pouvez pas vous passer d’une voiture électrique et ne voulez pas choisir le bloc thermique de 100 ch (bien moins cher), c’est la version Autonomie Confort avec batterie de 44 kWh que nous vous conseillons, la Citroën ë-C3 équipée de cette batterie est la seule qui offre la meilleure polyvalence au quotidien.

Fiche technique

Type : électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 113 ch

Couple : 215 Nm

Batterie : capacité brute 30 kWh (44 kWh)

Transmission : automatique

0 à 100 km/h : 10s4

Vitesse maxi : 135 km/h

Autonomie en cycle mixte WLTP : 204 km (314 km)

Chargeur adaptatif mono-triphasé AC : 7 kW de série et 11 kW en option

Temps de charge

De 0 à 100 % sur Wallbox avec chargeur 7 kW : 3 h 30 (4 h 10)

De 0 à 100 % sur borne AC triphasé avec chargeur 11 kW : 2 h 30 (2 h 50)

Charge rapide DC : 30 kW en option 10 à 80 % en 40 minutes (100 kW de série de 10 à 80 % en 30 minutes environ)

Rejets de CO2 (WLTP) : 0 g/km