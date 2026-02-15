Finition You

Sans être une finition bas de gamme, la finition You des Citroën C3 et Citroën Ë-C3 manque un peu de fun en ce qui concerne la dotation en équipements et ne dispose pas de barres de toit, de roues de 17 pouces (elle est limitée à des jantes de 16 pouces), pas d’inserts colorés (Color Clips) sur le bouclier avant et les custodes arrière, c’est le plastique noir qui règne en maître. Dans l’habitacle, pas de sièges Advanced Comfort (ils sont plus moelleux et équipent les autres finitions) ni de banquette fractionnable, elle est rabattable, mais d’un seul tenant et l’écran multimédia cède la place à une station d’accueil pour un smartphone. Malgré tout, elle ne fait pas l’impasse sur les équipements de sécurité ni sur certaines aides à la conduite.

Principaux équipements de la finition You

Aide au stationnement arrière

Allumage automatique des feux de croisement

Banquette rabattable d’un seul tenant

Boîtier télématique : Appel d’urgence et Citroën Assistance (1)

Citroën Head up Display (affichage tête haute) - LCD

Climatisation

Condamnation centralisée avec PLIP

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Mat

Élargisseurs d’ailes Noir Mat

Enjoliveur 16 pouces

Équipements de sécurité (ABS, AFU, ESP, REF, aide au démarrage en pente, airbags frontaux, latéraux avant et rideaux, détection de sous-gonflage, direction assistée, témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers)

Feux diurnes à LED

Lève-vitres avant électriques (descente séquentielle)

Pack Safety avec Active Safety Brake (Freinage automatique d’urgence) ; Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne ; Alerte Attention Conducteur ; Reconnaissance des panneaux de signalisation ; Régulateur-limiteur de vitesse

Poignées de portes extérieures Noir Mat

Prise USB-C sur la planche de bord (charge rapide 3A)

Rétroviseurs extérieurs électriques

Station d’accueil Smartphone

Radio via smartphone (avec application MyCitroën Play) avec 2 haut-parleurs en rang 1 et commandes de la radio sur le volant

Suspension Citroën Advanced Comfort

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Spécificités de la version Citroën Ë-C3

Avertisseur Sonore Piéton

Câble de charge Mode 3 (Wall Box) pour prise de charge T2

Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé

Citroën Head up Display (affichage tête haute) - TFT

Recharge rapide en courant continu de 100 kW (sur borne publique)

Services Connect PLUS (pour une période d’essai de 12 mois)

Finition Plus

Pour les Citroën C3 et Citroën Ë-C3 on ajoute à la facture 2 310 € pour les versions thermiques et 3 710 € (+ 3 200 € pour la version Autonomie Confort) pour ce qui concerne les électriques. La hausse de tarif est élevée, mais cela permet aux petites citadines des Chevrons de devenir plus attrayantes avec leurs roues de 17 pouces, les Color Clips qui égayent bouclier avant et custodes, les boucliers avant et arrière qui adoptent également des sabots de protection, les projecteurs sont désormais à LED, tandis que la peinture biton est de série (toit noir ou blanc, d’autres couleurs sont en option). L’habitacle aussi reçoit des équipements supplémentaires comme l’écran multimédia de 10,25 pouces, les rétros sont rabattables électriquement, la banquette est rabattable en deux parties, les sièges deviennent plus moelleux en prenant la dénomination Advanced Comfort, tandis qu’en deuxième rangée on a droit à deux prises USB type C et qu’une console centrale avec accoudoir fait son apparition entre les sièges avant, sauf avec la version 100 ch.

Principaux équipements de la finition Plus (en plus des équipements finition You)

Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort

Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3

Barres de toit Noir Brillant

Citroën Head up Display (affichage tête haute) - TFT

Color Clips (Blanc/Infra Rouge/Yellow Lemon, selon teinte de caisse)

Console centrale haute avec accoudoir et rangement fermé (sauf sur Turbo 100 ch)

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Décors extérieurs Noir Brillant

Deux prises USB type C en rang 2 (charge rapide 3A)

Ecran central 10,25 pouces tactile

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Système audio 6 haut-parleurs (DAB)

Enjoliveurs 17 pouces

Essuie-vitre avant automatique (capteur de pluie)

Frein de stationnement électrique (sauf sur Turbo 100 ch)

Poignées de portes extérieures Noir Brillant

Projecteurs LED

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement

Sabots avant et arrière

Siège conducteur avec réglage en hauteur

Sièges Advanced Comfort

Toit biton (Noir Perla Nera ou Blanc Opale selon teintes de caisse)

Volant Gainé

Finition Max

En finition haut de gamme, les Citroën C3 et Citroën Ë-C3 se font encore plus belles avec des jantes alliage de 17 pouces. À bord la clim devient automatique, mais monozone, l’écran central adopte un GPS, les vitres arrière sont désormais électriques et on a droit à un chargeur à induction. Dommage que le tarif grimpe si haut puisqu’il faut ajouter une belle somme par rapport à la finition inférieure : 2 000 € pour les versions thermiques et 1 300 € à l’électrique Autonomie Confort, la seule qui peut recevoir cette finition.

Principaux équipements de la finition Max (en plus des équipements finition Plus)

Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort

Caméra de recul

Climatisation automatique

Feux arrière 3D à LED

Jantes alliage 17 pouces

Lève-vitres arrière électriques (descente séquentielle)

Navigation 3D sur écran central 10,25 pouces tactile

Recharge sans fil pour smartphone

Rétroviseur intérieur électrochrome

Vitres et lunette arrière surteintées

Spécificités de la version Citroën Ë-C3

E-Remote : Pré-conditionnement thermique (pour une période d’essai de 12 mois)

Pare-brise acoustique