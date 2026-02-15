Vous cherchez une petite citadine polyvalente à prix abordable. Pourquoi pas la Citroën C3, mais à condition de choisir la bonne version.
4. Quelles sont les options proposées pour les Citroën C3 et Citroën Ë-C3 ?
Le catalogue des options pour les Citroën C3 et Citroën Ë-C3 est relativement réduit, car Citroën privilégie la dotation comprise dans chaque niveau de finition. Mais on peut y dénicher cependant son bonheur afin de personnaliser au mieux son auto.
- Peinture de série à 0 € (pour You, Plus et Max) : Bleu Monte Carlo
- Peintures (options) opaques, métallisées, nacrées ou spéciales nacrées vernis teintées : de 300 à 900 €
- Teintes de toit en options pour Plus et Max (toit blanc ou noir de série pour Plus et Max) : 300 €
- Chargeur embarqué 11 kW triphasé (sur électrique uniquement) : 400 €
- Recharge rapide courant continue 30 kW (borne publique) avec Autonomie Urbaine (la version « Autonomie confort » disposant de série d’un chargeur 100 kW) : 500 €
- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques : 20 €
- Suppression du toit bi-ton (indisponible sur teintes Bleu Monte Carlo et Bright Blue) : 0 €
