La bonne vieille caravane pliante retrouve une nouvelle jeunesse grâce à la voiture électrique

Le marché de la caravane n’est pas dans une forme olympique. Ses clients s’en détournent pour s’amouracher de vans, de fourgons et de camping-cars. En plus, la montée en puissance de la voiture électrique freine encore plus les ambitions des maisons tractables. Car lorsque l’on tire un engin d’1 tonne, de 2,50m de haut et de 2,30m de large, en moyenne, l’autonomie est terriblement dégradée.

Alors, dans le groupe allemand Hymer on a cogité, et le département R&D a peut-être trouvé une solution pour l’une de ses entités : Dethleffs, la marque emblématique de la caravane, puisqu’elle en fabrique depuis 1931.

La caravane pliante devient techno

Le résultat de leurs recherches a été exposé au récent salon de Stuttgart. C’est au CMT (Caravan, Motor und Touristik) que Dethleff’s a présenté son concept baptisé C.Fold. Et, surprise, il s’agit d’un modèle que l’on croyait ringardisé depuis la nuit des temps : une caravane pliante.

Mais contrairement aux bons vieux modèles, celui-ci n’est pas une simple tente arrimée sur une remorque, mais une structure qui se déploie pour former une caravane aux drôles de formes.

L’avantage de cette solution est évident, puisqu’il permet à l’attelage de n’atteindre qu’1,65m de haut en phase de roulage. De plus, il ne dépasse pas 1,90m de large. Résultat : grâce à cette prise au vent bien moindre, Dethleffs’s promet aux caravaniers d’économiser 100 km d’autonomie avec leur voiture électrique par rapport à une caravane classique.

En plus, cette C.Fold est moins lourde que la moyenne de ses consœurs puisqu’elle ne pèse que 775 kg grâce au polyester utilisé. Évidemment, sur la route comme au camping, l’objet paraît curieux, avec notamment ses fenêtres de biais quand l’engin est fermé.

Mais lorsqu’il se déploie, la garde au toit, à l’arrière, atteint 1,90m et, du long de ses 5,45m, il dispose de tout le confort, cuisine complète et salle de bains compris. Sur le toit, des panneaux solaires permettent de gaver deux batteries de type lithium-ion de 150 Ah. Des solutions nécessaires pour alimenter la clim et la correction d’assiette.

Ce système, plutôt pratique, corrige automatiquement la pente du sol et permet aux caravaniers de dormir à plat dans la banquette transformable en lit pour deux.

Des inconvénients et un coût peut-être prohibitif

Évidemment, la C.Fold a quelques défauts inhérents à l’air du temps et à son système pliant. Ainsi, elle est munie de toilettes sèches et la salle de bains dépliable est constituée de tissu sur ses côtés.

Des inconvénients acceptables pour des partisans de la voiture électriques adeptes de caravaning ? Dethleff’s s’interroge, à juste titre, avant de commercialiser son modèle et de fixer son tarif. Sachant qu’une caravane de taille moyenne coûte, en moyenne entre 25 000 et 30 000 euros, celle-ci, munie d’une cinématique complexe et d’un système électrique qui l’est tout autant, risque d’être au-dessus du lot.