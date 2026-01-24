Hyundai va-t-il oser le van aménagé électrique ?

Pendant que les passionnés d’automobile se sont retrouvés à Bruxelles au début de l’année, et s’apprêtent à visiter Rétromobile, les fans de vanlife n’avaient d’yeux que pour Stuttgart ou se tient, jusqu’à la fin du week-end, le CMT (Caravan, Motor und Touristik).

Hyundai lui, a tenu à être présent à la fois à la fois à la manifestation belge et allemande, avec son nouvel utilitaire « zéro émission » : le Staria Électric. Mais à Stuttgart, pas question de présenter une camionnette pour artisan. Le Coréen a composé un concept car destiné à la vanlife avec une idée en tête : faire une incursion sur ce marché, et peut-être même avec cette version à batterie, si le public, interrogé à même le stand, se montre enthousiaste.

Six places assises et quatre couchages

Il est peut-être un peu tôt pour convaincre les camping-caristes de basculer vers l’électrique, eux qui ont déjà beaucoup de mal à lâcher le diesel pour l’essence, même hybridé, mais les solutions d’aménagement retenues par Hyundai, peuvent retenir leur attention, et même donner des idées aux concurrents.

Car le Staria « camper » dispose de trois rangées de sièges et de six places. Évidemment, tout le monde ne peut pas dormir à bord, mais quatre personnes, deux au rez-de-chaussée et deux à l’étage sous le toit relevable, prendront leurs aises. Pour obscurcir les grandes surfaces vitrées, l’engin propose un système opacifiant électronique géré depuis l’écran du van qui permet également d’ouvrir ou de refermer le toit relevable et de gérer la lumière et le chauffage.

Sur ce toit, un panneau solaire de 520 W permet d’emmagasiner 2,6 kWh. De quoi assurer l’énergie pour la clim, la lumière et la douche (fixée à l’extérieur). À condition d’avoir 5 heures d’ensoleillement par jour. On est donc prié de mettre le cap au sud pour les vacances.

Reste à convaincre les vanlifers

Reste que le Staria est un engin de 2,2 tonnes auxquels il convient d’ajouter les équipements de vie de cette version Camper. Avec sa batterie de 84 kWh, il promet certes une autonomie de 400 km. Mais avec le poids supplémentaire du van, en bagages, meubles et passagers, et les trajets forcément routiers, but de la vanlife, nul doute que cette autonomie va chuter.

Les 800 V qui permettent (dans le meilleur des cas) une recharge de 10 à 80 % en 20 minutes ne risquent pas de convaincre suffisamment les amateurs. Car, en dehors des aires d’autoroute, les adaptes ne peuvent pas, pour le moment, compter sur les bornes rapides des campings qui sont plutôt rares en Europe aux emplacements de bivouac, et ils devront se rabattre sur de pauvres prises standards.