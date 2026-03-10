Le nouveau Renault Bridger est beau comme un petit Land Rover Defender et son potentiel paraît énorme
Après Land Rover, Mercedes, Suzuki ou Toyota, Renault se met aux 4X4 au style très « tout-terrain » avec le Bridger. Sa version de série arrivera l’année prochaine et son potentiel paraît intéressant, y compris sur notre marché même si le constructeur ne parle que de l’Inde pour l’instant.
On n’avait jamais vu une Renault ressembler à ça. Le constructeur français lève officiellement le voile sur le Bridger Concept, un nouveau modèle pensé pour le marché automobile indien dont la version de série est attendue pour la fin de l’année prochaine.
Il mesure « moins de quatre mètres de long », soit un format plus petit que celui de la R4 électrique. Mais avec ce design très cubique, il évoque l’univers des Land Rover Defender et autres Mercedes Classe G. Ou celui du Suzuki Jimny actuel, pour citer un véhicule plus proche de ses dimensions (rappelons que le Japonais mesure 3,65 mètres de long seulement).
Basé sur une plateforme « mondiale »
Renault précise que ce Bridger sera basé sur la plateforme RGMP Small, pensée sur les futurs modèles thermiques citadins et compacts du groupe. Puisqu’on parle d’un véhicule développé en priorité pour le marché indien, on imagine que sa version de série ne répondra pas aux normes européennes (sécurité structurelle du châssis, taux de pollution du moteur autorisé…).
Mais un style aussi fort, lui, aurait toutes les chances de plaire à la clientèle du Vieux Continent. Même si le problème d’arriver à concevoir un véhicule arborant cet aérodynamisme tout en présentant de bons chiffres d’efficience constitue un défi, on espère que le groupe évalue la possibilité de développer un modèle pour notre marché inspiré de ce concept-car. Chez Renault ou pourquoi pas chez Dacia, que ce soit en thermique ou en électrique !
Rendez-vous en 2027 pour découvrir le Bridget de série
Bref, tout le monde va suivre avec intérêt ce projet du Renault Bridger et clairement, le potentiel d’un tel modèle dépasserait de très loin les frontières du marché indien.
