Le Mercedes Classe G diesel est arrivé en France, mais…

Lorsque nous avons essayé le nouveau Mercedes Classe G au printemps 2024, le tout-terrain allemand de luxe laissait le choix entre trois versions : le G500 essence (6 cylindres en ligne de 449 chevaux), le G63 AMG (V8 biturbo de 585 chevaux) et le G580 électrique (quatre moteurs de 587 chevaux en puissance totale).

A l’époque, Mercedes France nous expliquait que le G450d diesel, également présent sur la présentation du véhicule, ne serait pas commercialisé en France. Mais les choses ont changé depuis : ce G450d a finalement intégré la gamme du Classe G sur notre marché.

367 chevaux et une micro-hybridation

Ce G450d utilise un six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres, développant 367 chevaux et 750 Nm de couple. Équipé comme les G500 et G63 d’un circuit d’hybridation légère, il pèse 2 480 kg à vide sur la balance et expédie le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes (vitesse maximale limitée à 210 km/h).

C’est la version la moins chère du catalogue, mais il coûte tout de même 161 951€ en prix de base (contre 171 601€ pour le G500 et 206 951€ pour le G63 ou encore 184 951€ pour le G580 électrique).

Le malus français maximal !

Hélas, ce Classe G diesel ne vous permettra pas d’échapper au malus maximal français même s’il consomme moins que le G500 (9 litres aux 100 km WLTP contre 11,3 pour le G500). Sa fiche technique indique en effet 235 g/km de CO2 ce qui l’expose à la même écotaxe que les G500 et G63 (pour rappel, 70 000€ en 2025 et 80 000€ en 2026). Voilà sans doute pourquoi les rares clients de Mercedes Classe G thermiques opteront sans doute pour le G63 « tant qu’à faire ».

Le G450d reste pourtant un engin tout-terrain surdoué pour ceux qui nécessitent ce genre d’engin. Mais à ce prix, de toute façon, les professionnels se tourneront plutôt vers un Ineos Grenadier ou un Toyota Land Cruiser (eux aussi sujets au malus maximal, hélas).