L'Ineos Grenadier va vraiment pouvoir grimper aux arbres grâce à une nouvelle option

L’Ineos Grenadier fait partie des tous meilleurs 4x4 du marché actuel lorsqu’il s’agit de faire du vrai franchissement. Avec son châssis séparé robuste et ses ponts rigides, il appartient à une classe spéciale à côté des Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, Ford Bronco et autres Mercedes Classe G et vise une clientèle un peu moins élitiste que ce dernier.

Mais attention, Ineos va encore plus loin en proposant une nouvelle option pour ses Grenadier et Grenadier Quartermaster (pick-up) : celle de véritables ponts-portique montés en lieu et place des simples ponts rigides de la version normale.

Une conversion signée Letech

Les ponts-portique, ce sont ces systèmes de suspension très sophistiqués qu’on retrouve sur des tous-terrains extrêmes comme les Unimog ou, dans un genre plus luxueux, sur certaines séries spéciales du Mercedes Classe G (comme les anciens G6X6, G500 Square et autres G63 Square).

Dans le cas de l’Ineos Grenadier, la conversion officielle est signée du spécialiste allemand Letech. Disponible sur toutes les versions de carrosserie, elle permet à l’engin de passer de 186 à 450 mm de garde au sol mais aussi de rouler dans 1 050 mm de hauteur d’eau.

Vendu en Europe

Ce système pourra être choisi aussi bien sur les versions essence et diesel du Grenadier et Ineos prévoit de la proposer sur le marché européen. Mais attention, l’engin coûtera cher : 170 000€ au minimum, soit plus du double du prix de base du modèle normal (72 140€). Il aura en tout cas la certitude d’être le seul engin de ce genre commercialisé de série avec un tel système. Et ça sera probablement le meilleur tout-terrain du monde !