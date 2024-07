L'America's cup et l'automobile : en mode assistance pour Cupra et challenger pour Ineos

C'est le sport des gentlemen par excellence, celui qui oppose régulièrement depuis 1851 les plus beaux voiliers du monde dans la plus grande des régates : l'America's Cup, dont la nouvelle édition se tiendra à partir du 22 août prochain à Barcelone.

Cette régate étant d'origine britannique, ses règles sont sciemment obscures et plutôt évolutives. À titre d'exemple, le nombre d'équipiers vient de 11 à 8 et la taille des bateaux, des monocoques, a diminué. Et bien évidemment, tous les voiliers doivent avoir la même longueur.

Red Bull favori

Ces F1 de la mer qui vont s'affronter durant trois mois aux portes de la capitale catalane sont des engins développés pendant des mois voir des années de manière secrète et coûtent évidemment des fortunes. Seuls 6 bateaux sont engagés dans la course, du moins au début, dont le favori Alinghi Red Bull qui entend bien décrocher la Cup une nouvelle fois.

Mais l'automobile n'est pas absente de cette régate, ou du moins va tlle tenter d'y montrer le bout de son capot. Avec l'anglais Ineos d'abord qui abandonne ses 4x4 crapahuteurs le temps d'un été pour souffler dans les voiles du bateau anglais. Ineos Britannia est parti un peu tard dans la préparation de l'épreuve mais entend bien y faire belle figure. Cupra entre lui aussi dans l'aventure, Le régional de l'étape ne pouvait pas passer à côté de la Cup mais s'engage de manière plus prudente.

Cupra fournisseur des autos de la Cup

Le constructeur de Martorell n'engage pas un bateau : il se contente de fournir les voitures officielles de la compétition et a conçu, avec le chantier Antonio Yachts, une vedette électrique reprenant quelques éléments de design de son futur SUV Terramar qui sera dévoilé dans quelques semaines.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

On le voit, cette édition 2024 de la prestigieuse America's Cup ne déclenche ni les mouvements de foule, ni les pluies de dollars de la part des sponsors. Nul doute que les Jeux Olympiques, qui s'achèveront lorsque la Cup s'élancera, font de l'ombre à la régate, et aspiré à eux les velléités des partenaires.