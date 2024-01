Scoop – Cupra Terramar : le Q3 espagnol

Vêtu d’un beau camouflage et disposant de phares additionnels, un prototype de préproduction se déplace sur les routes enneigées situées près du cercle arctique. Ce modèle reprend la plateforme et les motorisations du SUV Audi Q3 et il se dit qu’il pourrait être le dernier modèle thermique du constructeur espagnol Cupra.

La face de ce modèle est proche de celle du Cupra Formentor restylé qui devrait arriver à la fin de l’année. On distingue sur ce prototype les projecteurs dotés de trois triangles lumineux. Il s'agit de la nouvelle signature lumineuse des prochains modèles Cupra. Plus grand de quelques centimètres que le Formentor, le Cupra Terramar remplacera l’Ateca dans la gamme Cupra.

Sous son capot, on devrait trouver une belle offre de moteurs thermiques, des blocs essence, du diesel et également de l’hybride rechargeable. La ou les motorisations hybrides rechargeables seront associées à des batteries d’une capacité assez importante pour que l’autonomie électrique atteigne les 100 km. Ce modèle sera produit à Györ en Hongrie dans la même usine que l’Audi Q3.