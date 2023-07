Scoop – SUV Cupra Formentor : vers un nouveau design

Chez Cupra, le SUV Cupra Formentor est une star, car c’est le premier modèle développé par et pour Cupra. Ce SUV compact va être restylé en 2024 et les prototypes de ce modèle remanié circulent en ce moment même. Ils sont bien entendu camouflés et servent à valider les modifications opérées par les ingénieurs de Cupra. Celles-ci sont principalement d'ordre esthétique.

Ces prototypes sont cependant un peu moins camouflés que ceux qui ont été précédemment pris en photos par les chasseurs de scoop. Ainsi à l’avant on peut désormais distinguer une partie de la nouvelle architecture intérieure des projecteurs, mais aussi le bouclier remanié. On constate également que le capot se prolonge par une sorte de nez de requin. À l’arrière on voit que le bouclier a été légèrement retravaillé et que la signature lumineuse des feux est modifiée.

Le restylage du Formentor est rendu nécessaire pour que les modèles de la marque Cupra se différencient le plus possible de ceux de Seat. Si la marque propriétaire va devenir d’ici à 2030 une marque spécialisée dans la mobilité, les véhicules actuels (Ibiza, León, Ateca…) vont poursuivre leur carrière jusqu’à cette date et être restylés au besoin. C’est pourquoi dès à présent, les modèles Cupra doivent se démarquer le plus possible de ceux de Seat. On a vu ainsi des prototypes très camouflés de Cupra León ST restylée effectuer des tests sur route. Pour ce qui concerne le restylage du Cupra Formentor, il ne devrait être qu’esthétique. Ce modèle devrait conserver l’ensemble de ses motorisations. Il reste cependant une inconnue, le devenir du Formentor VZ5 à bloc 5 cylindres de 390 ch. Il se peut, hélas, qu'il ne bénéficie pas d’un lifting et soit directement mis à la retraite.