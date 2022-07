Présentation - Cupra Formentor VZ5 Taïga Gris Edition : la production démarre

Pour mieux comprendre ce qu’est le SUV Cupra Formentor VZ5, visionnez ici le comparatif face au SUV Mercedes GLA 45 AMG réalisé par Soheil Ayari et voyez le plaisir qu’il prend à son volant. Il s’agit d’un beau modèle, bien équilibré, très performant, qui accélère et qui freine bien et qui est le haut de gamme de la famille Formentor. Aujourd’hui Cupra lance la production de ce Cupra Formentor en série limitée à 999 exemplaires baptisée Cupra Formentor VZ5 Taïga Gris Edition. Il s’agit d’une série limitée dans une production limitée, puisque Cupra ne veut produire que 7 000 exemplaires de son Formentor VZ5.

Ce qui différencie le Cupra Formentor VZ5 Taiga Gris Edition du Cupra Formentor VZ5 "normal" c'est sa couleur Gris Taïga conçue exclusivement pour ce véhicule. Dans l’habitacle on découvre un intérieur spécifique avec des motifs en suédine noire et des sièges en cuir Nappa brun perforés avec surpiqûres Copper. Autre spécificité de ce modèle, chacun des 999 exemplaires aura son numéro de production inscrit au laser sur le panneau de porte conducteur.

Pour le reste, le Cupra Formentor VZ5 de cette série limitée Taïga Gris Edition dispose des mêmes spécifications et équipements que le Formentor VZ5. On retrouve donc le bloc cinq cylindres TSI 2.5 de 390 ch et 480 Nm de couple, un châssis sophistiqué et réglable, un mode Drift, un mode Torque Splitter qui permet de contrôler indépendamment le couple transmis à chacune des roues, une boîte DSG7 performante, la transmission intégrale, des projecteurs Matrix, etc. Le Cupra Formentor VZ5 Taïga Gris Edition est affiché au tarif de 63 755 €.